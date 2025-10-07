Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор Общество

Информация о росте числа заболевших вирусом Коксаки в Нижегородской области не подтвердилась. Об этом сообщил представитель регионального медицинского сообщества Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По данным специалистов Роспотребнадзора, заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе остается в пределах многолетней нормы. Угрозы распространения вируса Коксаки на территории России в настоящее время нет.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения в СМИ и социальных сетях о якобы вспышках заболевания не соответствуют действительности.

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики. Рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, перед едой и после использования туалета. Для питья и мытья фруктов и овощей лучше использовать кипяченую или бутилированную воду. Следует избегать близких контактов с людьми с признаками кишечных или респираторных заболеваний.

При появлении симптомов — высокой температуры, насморка, кашля, боли в горле, сыпи, головной боли или расстройств желудка, особенно после возвращения из поездок, — необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки ОРВИ в Нижегородской области закрыли пять школ.