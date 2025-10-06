Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 11:24Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах
06 октября 2025 11:00Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир"
06 октября 2025 10:53Билайн: путешественники по России стали в 2 раза больше учиться в онлайн-университетах
06 октября 2025 10:40План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
06 октября 2025 10:30Новогодние корпоративы в нижегородских кафе подорожали на 20%
06 октября 2025 10:24Маршрут электрички Нижний Новгород – Балахна продлён до станции Правдинск 
06 октября 2025 10:07Нижегородские врачи спасли зрение более 200 пациентов с разрывом сетчатки
06 октября 2025 07:04Нижегородский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов
05 октября 2025 17:17В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах
05 октября 2025 16:28Эндокринолог Власова: гликемический индекс — не главный показатель пользы еды
Общество

Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир"

06 октября 2025 11:00 Общество

Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир" (0+), которая проходила на Нижегородской ярмарке в эти выходные.

Как пишет pravda-nn.ru, животных в рамках акции "Найди себе друга" представляли победительницы конкурса "Миссис Нижний Новгород" вместе со своими детьми. 

Двух котят забрала обладательница титула "Миссии ПФО Classic 2025" Ольга Крутова. 

Ранее сообщалось, что фонд "Сострадание НН" остановил прием новых животных из-за крупного долга.

Фото: Кирилл Мартынов

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Животные
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 13:58Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте
25 сентября 2025 09:56Число бездомных животных в Нижегородской области уменьшилось в пять раз
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных