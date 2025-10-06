Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир" Общество

Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир" (0+), которая проходила на Нижегородской ярмарке в эти выходные.

Как пишет pravda-nn.ru, животных в рамках акции "Найди себе друга" представляли победительницы конкурса "Миссис Нижний Новгород" вместе со своими детьми.

Двух котят забрала обладательница титула "Миссии ПФО Classic 2025" Ольга Крутова.

Ранее сообщалось, что фонд "Сострадание НН" остановил прием новых животных из-за крупного долга.

Фото: Кирилл Мартынов