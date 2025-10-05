Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2025 12:30Биолог рассказала, где в Нижегородской области самые грибные места
05 октября 2025 10:46Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку к Дню учителя
05 октября 2025 09:57Автобусы ускорились на Московском шоссе благодаря новой выделенной полосе
05 октября 2025 09:44Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя
05 октября 2025 08:17План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
05 октября 2025 08:00Каждый четвертый нижегородский учитель работает в селе
04 октября 2025 18:15Нижегородская область поделилась опытом подготовки юбилея с Калининградом
04 октября 2025 16:49В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Андреем Артемьевым
04 октября 2025 16:11Более 270 частных домов в Нижегородской области строят по механизму эскроу
04 октября 2025 14:10Никитин обсудил с главой Росстата развитие цифровой статистики в регионе
Общество

Биолог рассказала, где в Нижегородской области самые грибные места

05 октября 2025 12:30 Общество
Биолог рассказала, где в Нижегородской области самые грибные места

Заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ, кандидат биологических наук Екатерина Воденеева поделилась с изданием "Живем в Нижнем" своими наблюдениями о наиболее урожайных на грибы районах Нижегородской области.

По словам специалиста, лучшие грибные места традиционно находятся на севере региона, где проходит зона южной тайги. Богатые урожаи собирают в Борском, Уренском, Шахунском и соседних районах.

Немало грибов встречается и в западной части области – особенно в Володарском и Богородском районах. Эти территории также славятся разнообразием лесных даров.

Екатерина Воденеева уточнила, что наиболее "щедрыми" считаются сосновые и березовые леса. По ее словам, боры-беломошники и зеленомошники, сосновые посадки и лесозащитные полосы стабильно приносят богатые урожаи грибов разных видов.

Ранее диетолог назвала четыре самых полезных гриба

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грибы Осень
Поделиться:
Новости по теме
28 сентября 2025 14:30Нижегородцам рассказали о скрытых опасностях фотосессий в осенней листве
15 сентября 2025 13:08Нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу
08 сентября 2025 09:10Миколог Дьяков дал советы по сбору грибов в сентябре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных