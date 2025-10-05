Биолог рассказала, где в Нижегородской области самые грибные места

Заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ, кандидат биологических наук Екатерина Воденеева поделилась с изданием "Живем в Нижнем" своими наблюдениями о наиболее урожайных на грибы районах Нижегородской области.
По словам специалиста, лучшие грибные места традиционно находятся на севере региона, где проходит зона южной тайги. Богатые урожаи собирают в Борском, Уренском, Шахунском и соседних районах.
Немало грибов встречается и в западной части области – особенно в Володарском и Богородском районах. Эти территории также славятся разнообразием лесных даров.
Екатерина Воденеева уточнила, что наиболее "щедрыми" считаются сосновые и березовые леса. По ее словам, боры-беломошники и зеленомошники, сосновые посадки и лесозащитные полосы стабильно приносят богатые урожаи грибов разных видов.
Ранее диетолог назвала четыре самых полезных гриба.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+