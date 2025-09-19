Устроившего ДТП пьяного лихача на Porsche арестовали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пьяному лихачу без водительских прав на Porsche, устроившему ДТП в центре Нижнего Новгорода, дали 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, молодой человек попал в поле зрения сотрудников ДПС из-за опасного вождения. На требования об остановке он не отреагировал и попытался скрыться. Уходя от погони, нарушитель двигался на высокой скорости, выезжал на тротуар, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. В итоге на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение и клумбы.

После задержания выяснилось, что за рулем находился 18-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. Он признался, что машину взял у своих родителей без спроса. Кроме того, освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии опьянения.

В отношении него автоинспекторы составили три административных материала по ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25 и ст. 12.33 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Мировым судьей правонарушителю назначено 10 суток административного ареста.

