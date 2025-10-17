Центр мужского здоровья в Нижнем Новгороде помог уже 3,5 тысячи пациентам

Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

17 октября 2025 13:14 Общество
С начала 2025 года в Центре мужского здоровья при Городской больнице №33 Нижнего Новгорода помощь уже получили более 3,5 тысячи пациентов.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, Центр работает с 2021 года и является частью системы обязательного медицинского страхования. Его специалисты занимаются диагностикой и лечением заболеваний, связанных с мужской репродуктивной и мочевыделительной системами. Прием ведут нейроурологи, урологи, андрологи, эндокринологи, кардиологи и врачи ультразвуковой диагностики. Обратиться в Центр могут жители всех районов Нижегородской области.

Главный врач больницы Павел Зубеев отметил, что создание Центра стало логичным шагом в развитии регионального здравоохранения. Он напомнил, что женские консультации существуют давно, а вот специализированной структуры, ориентированной на мужское здоровье, до 2021 года в регионе не было.

По словам Зубеева, до открытия Центра помощь мужчинам оказывалась разрозненно: где-то работали урологи, где-то – другие профильные специалисты, но не хватало единого подхода. Новый кластер объединил экспертов разных направлений, что позволило выстроить эффективную систему маршрутизации пациентов — от диагностики до лечения и последующей реабилитации. Больница №33 стала базой для этого проекта, так как имела необходимые ресурсы для реализации всех этапов помощи в одном учреждении.

Он также подчеркнул, что работа Центра напрямую связана с целями национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который направлен на повышение качества жизни населения.

С начала года специалисты Центра выявили и пролечили свыше 500 случаев патологий предстательной железы, около 350 нарушений сперматогенеза и почти 300 эпизодов мочекаменной болезни. В 2025 году в учреждении впервые в регионе внедрили прием врача-андролога и начали применять ЛОД-терапию эректильной дисфункции — все процедуры проводятся в рамках ОМС.

Руководитель Центра, нейроуролог Полина Дорофейчук отметила, что ключевую роль в успешности лечения играет ранняя диагностика. По её словам, серьезный прогресс в выявлении заболеваний мочеполовой системы стал возможен благодаря введению отдельной программы репродуктивной диспансеризации для мужчин, начиная с 18 лет.

Она пояснила, что при наличии факторов риска развития рака предстательной железы мужчинам проводят анализ крови на специфический онкомаркер. Также в рамках обследования пациентов проверяют на инфекции, передающиеся половым путем, поскольку многие из них долгое время могут протекать без симптомов и в итоге приводить к бесплодию.

Врач напомнила, что при первых признаках нарушений мочеиспускания важно не откладывать визит к врачу. Пациентам следует обратиться к участковому терапевту, который проведет первичную диагностику и направит к профильному специалисту. Получить направление в Центр мужского здоровья можно в своей поликлинике или записаться через кол-центр Городской больницы №33 по телефону: +7 (831) 267-33-34.

Напомним, что национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Он стал продолжением нацпроекта "Здравоохранение" и охватывает все ключевые направления работы отрасли — от развития первичной медицинской помощи до реабилитации и борьбы с онкологией.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Медицина и здоровье Минздрав Нацпроект
