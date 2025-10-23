Инвестор построит Академию тенниса за 850 млн рублей в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: презентация проекта

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Советском районе Нижнего Новгорода появится Академия тенниса. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение инвестору участка площадью 7763 квадратных метра.

Как было отмечено на заседании 22 октября, проект реализует ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой". Он намерен в течение двух лет возвести академию на улице Нартова, 27а. Общий объем инвестиций в строительство составит 850 млн рублей.

Участок состоит из двух частей: одна принадлежит муниципалитету, вторая — другому застройщику. С последним "Объектстрой" уже заключил предварительное соглашение о покупке земли. Сейчас часть территории заняты заброшенными гаражами и другими строениями.

Мэрия предложила не рассматривать проект до списания муниципального имущества. Но замгубернатора Егор Поляков заявил, что откладывать решение из-за гаражей нецелесообразно. Тем более, что, по его словам, достигнута принципиальная договоренность о выкупе гаражей, а муниципальное имущество будет списано.

В итоге по Академии тенниса приняли положительно решение. Однако инвестору придется внести корректировки в проект планировки.

Ранее сообщалось, что "Объектстрой" построит в районе пересечения улиц Медицинской и Нартова ЖК "Сахарный дол". В мае стало известно, что проект многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, встроенной дошкольной образовательной организацией и стоянкой автомобилей прошел негосударственную экспертизу.