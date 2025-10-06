Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Нижегородский минград утвердил строительство научного центра у метромоста

06 октября 2025 19:03 Общество
Нижегородский минград утвердил строительство научного центра у метромоста

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории для размещения научного центра вблизи съезда на метромост. Новый комплекс появится в пределах улиц Красносельской, Барминской, Максима Горького и Малой Ямской.

Как указано на сайте регионального министерства градостроительной деятельности, проект охватывает участок площадью 6,3 гектара в Нижегородском районе. Его разработал Институт развития агломерации Нижегородской области по договору о развитии застроенной территории. Заказчиком выступает Корпорация развития Нижегородской области.

Реализацию проекта разделят на три этапа. На первом проведут подготовительные работы: вынесут инженерные сети, демонтируют существующие здания и сооружения, включая трансформаторную подстанцию, проведут инженерно-геологические изыскания и обеспечат защиту территории, а также подведут необходимые коммуникации.

Затем начнется проектирование и строительство самого научного центра. Здание будет состоять из двух блоков высотой 12 и 13 этажей. Под ним разместится подземный паркинг на 274 машины. Также в рамках этого этапа построят новую трансформаторную подстанцию. Завершить эти работы планируется до 2030 года.

Вторая очередь предусматривает возведение еще одной подземной автостоянки на 128 машино-мест. Этот объект планируется ввести в эксплуатацию до 2035 года.

На третьем этапе на территории появится дополнительное административное здание с подземной парковкой. Его строительство завершат не позднее 2040 года.

Общая площадь улично-дорожной сети, предусмотренной проектом, составит 1885 квадратных метров.

Из документации следует, что все строения, попадающие в границы будущей застройки, должны быть снесены до 2035 года.

Сообщалось, что проект строительства научного центра у метромоста в Нижнем Новгороде прошел процедуру общественных слушаний.

