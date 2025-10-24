Жительница Перевоза выплатит компенсацию за оскорбление врача в интернете Общество

Фото: Кира Мишина

Жительницу Перевоза обязали удалить оскорбительный пост в адрес врача во "ВКонтакте", а также выплатить ему компенсацию за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе Перевозского межрайонного суда Нижегородской области.

В своем заявлении истец указал, что в апреле 2025 года во время его дежурства ответчица с матерью приехали в больницу. После осмотра, измерения жизненных показаний и проведения ЭКГ оснований для срочной госпитализации не нашли. Врач рекомендовал пациентке принять назначенные ранее препараты и обратиться в поликлинику на следующий день.

Спустя несколько дней ответчица разместила на своей странице VK пост, в котором в оскорбительной форме высказалась о работе врача. Он попытался урегулировать ситуацию, написав ей в личные сообщения с требованием удалить публикацию. Также была направлена досудебная претензия, но пост так и не был удален.

Позже врач обратился в прокуратуру и суд. Мировой судья признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ, однако дело прекратили из-за истечения срока давности.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что пост содержит оскорбления, нарушает нормы морали и порочит профессиональную репутацию врача. Публикация была доступна неопределенному кругу лиц и могла повлиять на общественное мнение о нем как о специалисте.

Суд обязал женщину в течение трех дней после вступления решения в силу удалить оскорбительный пост, а также опубликовать опровержение и извинения на своей странице "ВКонтакте" сроком на три месяца. Кроме того, в пользу врача взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей и 3 000 рублей судебных расходов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют включить медицинских работников выездных бригад скорой помощи в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь