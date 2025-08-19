Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 августа 2025 13:17  [108] Молодой человек пойдет под суд за нападение на медика в Кстове
20 августа 2025 12:30  [131] Судебные приставы продали квартиру нижегородца за долги на 6 млн рублей
20 августа 2025 11:40  [173] Семь нарушений нашел Росприроднадзор на Нижегородской станции аэрации
20 августа 2025 11:10  [208] Грязевой поток после ливня затопил участок Ошарской в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 10:23  [192] Нижегородский агрохолдинг задолжал сотрудникам почти 3 миллиона рублей
20 августа 2025 09:46  [229] Волонтер и раллист Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору
19 августа 2025 19:30  [319] Почти 7 тысяч квадратных метров наркопосевов уничтожили в Нижегородской области
19 августа 2025 18:37  [308] 380 млн рублей пытались незаконно вывести за рубеж из Нижегородской области
19 августа 2025 18:15  [409] Сотрудницу нижегородского центра "Вега" осудят за мошенничество
19 августа 2025 16:42  [337] Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков
Происшествия

Молодой человек пойдет под суд за нападение на медика в Кстове

20 августа 2025 13:17  [108] Происшествия
Несовершеннолетний отправится под суд за нападение на медика в Кстове

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Кстове завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении на медицинского сотрудника. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Там напомнили, что инцидент произошел в мае текущего года в рентген-кабинете городской больницы. Обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, внезапно набросился на медработника и нанес ей несколько ударов руками по лицу и телу.

В результате нападения пострадавшая получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений.

Добавим, что глава Следкома Бастрыкин после появления информации в СМИ о происшествии поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить ему доклад о ходе расследования. 

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2025 года нападениям подверглись семь сотрудников больниц и бригад скорой помощи. Также стало известно, что в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения на медперсонал.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Нападение Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
02 августа 2025 14:57  [665] Бастрыкин потребовал отчет по делу об избиении фельдшера в Нижнем Новгороде
02 августа 2025 09:51  [1081] Нетрезвые супруги напали на врача скорой в Нижнем Новгороде
31 июля 2025 14:20  [700] Родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде
09 июля 2025 17:59  [847] Пациент укусил хирурга в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных