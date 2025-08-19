Молодой человек пойдет под суд за нападение на медика в Кстове

Фото:
В Кстове завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении на медицинского сотрудника. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Там напомнили, что инцидент произошел в мае текущего года в рентген-кабинете городской больницы. Обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, внезапно набросился на медработника и нанес ей несколько ударов руками по лицу и телу.
В результате нападения пострадавшая получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений.
Добавим, что глава Следкома Бастрыкин после появления информации в СМИ о происшествии поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить ему доклад о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2025 года нападениям подверглись семь сотрудников больниц и бригад скорой помощи. Также стало известно, что в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения на медперсонал.
