Молодой человек пойдет под суд за нападение на медика в Кстове Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Кстове завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении на медицинского сотрудника. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Там напомнили, что инцидент произошел в мае текущего года в рентген-кабинете городской больницы. Обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, внезапно набросился на медработника и нанес ей несколько ударов руками по лицу и телу.

В результате нападения пострадавшая получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное из хулиганских побуждений.

Добавим, что глава Следкома Бастрыкин после появления информации в СМИ о происшествии поручил региональному управлению возбудить уголовное дело и представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2025 года нападениям подверглись семь сотрудников больниц и бригад скорой помощи. Также стало известно, что в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нападения на медперсонал.