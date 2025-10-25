Владимир Путин присвоил павловчанке Наталье Тарабариной звание "Мать-героиня" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Наталья Тарабарина из Нижегородской области стала обладательницей почётного звания "Мать-героиня", вручённого ей по указу президента России Владимира Путина. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Наталья и её супруг Сергей воспитывают 14 детей: десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребёнку уже исполнилось 29 лет, а младшему — всего 3 года. Все дети в этой семье родные, и они растут в атмосфере любви и заботы.

Семья Тарабариных не только живёт в большом доме, который они построили своими руками в Павловском районе, но и активно занимается хозяйством. Их интересы разнообразны: от творчества и спорта до туризма. Они с удовольствием посещают театры и музеи, что способствует всестороннему развитию детей.

"Самое главное мое хобби в жизни – поддерживать своих детей во всем – в творчестве, спорте, учёбе, конкурсах, простых радостях. Я увлекаюсь всем, что интересно им. Моя семья – моя крепость, источник сил и вдохновения. Конечно, растить и воспитывать детей – большой труд. Но тут важно, какой человек рядом с вами. Мой муж - это моя надежная поддержка и опора. Желаю всем девушкам найти свое женское счастье", - рассказала Наталья.

Некоторые из детей уже выбрали свой путь в жизни: кто-то стал педагогом, а кто-то — медиком. Старшая дочь Натальи сама стала мамой и воспитывает четверых детей. Это показывает, что в этой семье ценности счастливой и дружной семьи передаются из поколения в поколение.

"Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой. Желаю всей семье гармонии, благополучия и счастья! Спасибо, что являетесь для всех нас примером!" - написал глава региона.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России начнут действовать новые меры поддержки для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Согласно правительственному законопроекту, таким матерям будут предоставлены льготы: внеочередное медицинское обслуживание, полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ, бесплатное предоставление земельных участков в собственность, а также дополнительное ежемесячное пособие.