Владимир Путин присвоил павловчанке Наталье Тарабариной звание "Мать-героиня"

Фото:
Наталья Тарабарина из Нижегородской области стала обладательницей почётного звания "Мать-героиня", вручённого ей по указу президента России Владимира Путина. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Наталья и её супруг Сергей воспитывают 14 детей: десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребёнку уже исполнилось 29 лет, а младшему — всего 3 года. Все дети в этой семье родные, и они растут в атмосфере любви и заботы.
Семья Тарабариных не только живёт в большом доме, который они построили своими руками в Павловском районе, но и активно занимается хозяйством. Их интересы разнообразны: от творчества и спорта до туризма. Они с удовольствием посещают театры и музеи, что способствует всестороннему развитию детей."Самое главное мое хобби в жизни – поддерживать своих детей во всем – в творчестве, спорте, учёбе, конкурсах, простых радостях. Я увлекаюсь всем, что интересно им. Моя семья – моя крепость, источник сил и вдохновения. Конечно, растить и воспитывать детей – большой труд. Но тут важно, какой человек рядом с вами. Мой муж - это моя надежная поддержка и опора. Желаю всем девушкам найти свое женское счастье", - рассказала Наталья.
Некоторые из детей уже выбрали свой путь в жизни: кто-то стал педагогом, а кто-то — медиком. Старшая дочь Натальи сама стала мамой и воспитывает четверых детей. Это показывает, что в этой семье ценности счастливой и дружной семьи передаются из поколения в поколение.
"Поздравляю Наталью Дмитриевну с высшей государственной наградой. Желаю всей семье гармонии, благополучия и счастья! Спасибо, что являетесь для всех нас примером!" - написал глава региона.
Напомним, что с 1 января 2026 года в России начнут действовать новые меры поддержки для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Согласно правительственному законопроекту, таким матерям будут предоставлены льготы: внеочередное медицинское обслуживание, полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ, бесплатное предоставление земельных участков в собственность, а также дополнительное ежемесячное пособие.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+