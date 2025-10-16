Часовню в честь князя Владимира построят в Нижнем Новгороде

Фото:
На территории Приволжского округа войск национальной гвардии России заложили памятный камень. Это первый шаг к строительству часовни, которую посвятят святому равноапостольному князю Владимиру, сообщили в Нижегородской епархии.
Церемония прошла накануне в честь 45-летия Приволжского округа Росгвардии. На мероприятии собрались как действующие военнослужащие, так и ветераны. Среди гостей были командующий округом генерал-полковник Сергей Просяник, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители командования, духовенство Нижегородской епархии.
Чин освящения закладного камня провёл протоиерей Александр Малафеев.
Как отметили в епархии, уже в этом году начнутся работы по подготовке фундамента, а само строительство часовни запланировано на 2026 год.
Ранее сообщалось, что строительство Святых врат стартовало в Дивееве. Они станут главным входом в Серафимо-Дивеевский монастырь.
