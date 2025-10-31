СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке Происшествия

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Нижегородский СК организовал доследственную проверку из-за рухнувшего потолка в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным телеграм-канала "Кстати", инцидент произошел на четвертом этаже кирпичного дома №123Б на улице Ильинской. Причиной обрушения могла стать стройка поблизости, из-за которой трясло здание.

Cпециалисты АО "ДК Нижегородского района" выехали на место для установления причин произошедшего и принятия дальнейших решений.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин поручил провести проверку и выяснить все обстоятельства случившегося.

Также проверку начала прокуратура. Ведомство оценит, как управляющая компания и ответственные службы исполняли жилищное законодательство. При наличии нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.