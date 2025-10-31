Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 октября 2025 17:58СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке
31 октября 2025 17:38Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки
31 октября 2025 14:53Житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге
31 октября 2025 13:27Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС
31 октября 2025 12:31Погром на кладбище в Дзержинске закончился уголовным делом
31 октября 2025 10:47Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе
31 октября 2025 10:20Нижегородец получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме на улице Фучика
31 октября 2025 09:51Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем
30 октября 2025 19:00Суд взыскал с завода 600 тысяч за травмы мужчины на железной дороге
30 октября 2025 15:26Мошенники подделали аккаунт главы нижегородского МВД Арсентьева
Происшествия

СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке

31 октября 2025 17:58 Происшествия
СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке

Фото: телеграм-канал "Кстати"

Нижегородский СК организовал доследственную проверку из-за рухнувшего потолка в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным телеграм-канала "Кстати", инцидент произошел на четвертом этаже кирпичного дома №123Б на улице Ильинской. Причиной обрушения могла стать стройка поблизости, из-за которой трясло здание.

Cпециалисты АО "ДК Нижегородского района" выехали на место для установления причин произошедшего и принятия дальнейших решений.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин поручил провести проверку и выяснить все обстоятельства случившегося.

Также проверку начала прокуратура. Ведомство оценит, как управляющая компания и ответственные службы исполняли жилищное законодательство. При наличии нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
19 марта 2025 17:05Что известно об обрушении потолка в столовой "Школы 800"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных