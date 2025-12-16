Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей

В Заволжье 57-летняя преподавательница попалась на уловку мошенников и лишилась почти 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Все началось с сообщения в мессенджере. Женщине написали якобы от имени администрации школы, где она работает, и попросили пройти проверку данных на портале госуслуг в рамках цифровизации кадровой информации.
Вскоре после этого с женщиной связались неизвестные. Они сообщили, что на её имя оформлена доверенность на распоряжение имуществом и денежными средствами, а также кредит на сумму 1 млн рублей. Чтобы отменить оформление кредита и обезопасить свои финансы, ей предложили переоформить лицевой счёт и внести определённую сумму.
На протяжении месяца учительница, следуя инструкциям мошенников, переводила им как собственные сбережения, так и заемные средства. Общий ущерб составил 4 890 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
