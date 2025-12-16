  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 декабря 2025 06:33Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей
15 декабря 2025 19:45Нижегородская компания заплатит штраф в полмиллиона рублей за коррупцию
15 декабря 2025 18:46Названа причина таинственной смерти прохожего на улице Родионова
15 декабря 2025 15:52"Кукольник" Москвин останется в психбольнице до середины июня 2026 года
15 декабря 2025 14:33Жителя Богородска осудят за покушение на убийство мужа родственницы
15 декабря 2025 13:40Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба
15 декабря 2025 13:0127-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство
15 декабря 2025 12:06Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля
15 декабря 2025 09:58Кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков
14 декабря 2025 09:50Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области
Происшествия

Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей

16 декабря 2025 06:33 Происшествия
Учительница из Заволжья отдала мошенникам почти 5 млн рублей

В Заволжье 57-летняя преподавательница попалась на уловку мошенников и лишилась почти 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все началось с сообщения в мессенджере. Женщине написали якобы от имени администрации школы, где она работает, и попросили пройти проверку данных на портале госуслуг в рамках цифровизации кадровой информации.

Вскоре после этого с женщиной связались неизвестные. Они сообщили, что на её имя оформлена доверенность на распоряжение имуществом и денежными средствами, а также кредит на сумму 1 млн рублей. Чтобы отменить оформление кредита и обезопасить свои финансы, ей предложили переоформить лицевой счёт и внести определённую сумму.

На протяжении месяца учительница, следуя инструкциям мошенников, переводила им как собственные сбережения, так и заемные средства. Общий ущерб составил 4 890 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 27-летней жительнице Выксы в декрете грозит до 3 лет лишения свободы из-за дропперства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество Учитель
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 16:13Пик активности киберпреступников в Нижегородской области пришелся на август
15 декабря 2025 09:58Кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков
14 декабря 2025 14:33Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных