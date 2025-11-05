Ветеран СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!" Общество

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным «Ворон» отправился в зону проведения СВО 24 февраля 2022 года. Службу на передовой начинал с рядового разведчика. Участник спецоперации не раз проявил мужество, самоотверженность, за что был дважды награжден медалью «За отвагу» и медалью «Суворова».

«Когда началась спецоперация, я был действующим военнослужащим – проходил службу по контракту. Морально и физически был готов к командировке «за ленточку» – к наступлению, обороне, к выполнению всех поставленных задач. С первых дней в составе отделения специального назначения мы проводили разведывательно-поисковые действия: выявляли противника, подбирались как можно ближе, устраивали засады. Главная цель – добыть достоверную информацию о местоположении противника и передать ее в штаб», - рассказал «Ворон».

За первые же месяцы участия в СВО, рассказал военнослужащий, он постоянно совершенствовал навыки и зарекомендовал себя как опытный разведчик. К середине 2022 года боец был назначен командиром отделения специального назначения.

«Прибывая на новое направление, всегда шел первым. Для меня было важно оценить обстановку, чтобы мои ребята работали в безопасности и всегда возвращались с заданий. Хочу отметить бойцов своей группы - за всё время они стали для меня семьей. Люди были из разных городов, разных профессий. У нас в группе служил доброволец с позывным «Цыган», который раньше работал шеф-поваром в Москве. Этот человек за спецоперацию получил орден Мужества и медаль «За отвагу». Мы все выполняли одно общее дело – вели борьбу с противником», - отметил военнослужащий.

После выполнения очередного боевого задания «Ворон» получил ранение. Вернуться на фронт он не сможет, но продолжает служить на гражданке – в одном из военных комиссариатов.

«Каждый мужчина должен отдать долг своей стране - пройти срочную службу, отправиться на СВО с автоматом в руках. Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!» - отметил ветеран СВО.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.