Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Ветеран СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!"

05 ноября 2025 12:10 Общество
Ветеран СВО: Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным «Ворон» отправился в зону проведения СВО 24 февраля 2022 года. Службу на передовой начинал с рядового разведчика. Участник спецоперации не раз проявил мужество, самоотверженность, за что был дважды награжден медалью «За отвагу» и медалью «Суворова».

«Когда началась спецоперация, я был действующим военнослужащим – проходил службу по контракту. Морально и физически был готов к командировке «за ленточку» – к наступлению, обороне, к выполнению всех поставленных задач. С первых дней в составе отделения специального назначения мы проводили разведывательно-поисковые действия: выявляли противника, подбирались как можно ближе, устраивали засады.  Главная цель – добыть достоверную информацию о местоположении противника и передать ее в штаб», - рассказал «Ворон».

За первые же месяцы участия в СВО, рассказал военнослужащий, он постоянно совершенствовал навыки и зарекомендовал себя как опытный разведчик. К середине 2022 года боец был назначен командиром отделения специального назначения.

«Прибывая на новое направление, всегда шел первым. Для меня было важно оценить обстановку, чтобы мои ребята работали в безопасности и всегда возвращались с заданий. Хочу отметить бойцов своей группы - за всё время они стали для меня семьей. Люди были из разных городов, разных профессий. У нас в группе служил доброволец с позывным «Цыган», который раньше работал шеф-поваром в Москве. Этот человек за спецоперацию получил орден Мужества и медаль «За отвагу». Мы все выполняли одно общее дело – вели борьбу с противником», - отметил военнослужащий.

После выполнения очередного боевого задания «Ворон» получил ранение. Вернуться на фронт он не сможет, но продолжает служить на гражданке – в одном из военных комиссариатов. 

«Каждый мужчина должен отдать долг своей стране - пройти срочную службу, отправиться на СВО с автоматом в руках. Победа будет за нами, потому что Россия хочет мира!» - отметил ветеран СВО. 

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных