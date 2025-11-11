Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил телеведущую, журналистку и медиаменеджера Тину Канделаки с 50-летием.

Глава региона опубликовал поздравление в своих социальных сетях, отметив личные и профессиональные качества именинницы.

"Талантливый журналист и управленец, автор сотен успешных проектов, которые вдохновляют миллионы людей во всем мире. Не боится сложностей и всегда помогает другим достигать новых вершин. Уникальное сочетание высокого мастерства, настоящего лидерства и огромной творческой энергии. Всегда верна себе, своему делу и нашей стране", — написал губернатор.

Он назвал Канделаки своим добрым другом и подчеркнул, что в Нижегородской области её всегда ждут и ценят.

В честь юбилея медиаменеджера на фасаде новой ледовой арены на Стрелке появилось изображение с подписью: "Тина Канделаки/ С любовью от нижегородского спорта".

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки откроет свой ресторан в Нижнем Новгороде.