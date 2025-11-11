Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 09:44Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены
11 ноября 2025 09:00Противогололедную обработку дорог в Нижнем Новгороде пока не планируют
11 ноября 2025 07:00Пять "умных" остановок установили возле универмага на Автозаводе
10 ноября 2025 20:13Максим Ребров: "Через свое творчество молодежь продолжает эстафету памяти о героях-земляках"
10 ноября 2025 20:00Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей
10 ноября 2025 19:20Канадец Фейнстра высказался о сбоях интернета в Нижегородской области
10 ноября 2025 18:55Движение на улице Львовской ограничат из-за строительных работ
10 ноября 2025 18:40Парковку запретят на участке 3-й Ямской улицы с 1 декабря
10 ноября 2025 18:15Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу
10 ноября 2025 18:00Более 1400 нижегородских семей воспользовались услугой "Социальная няня"
Общество

Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены

11 ноября 2025 09:44 Общество
Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде Ледовой арены на Стрелке

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил телеведущую, журналистку и медиаменеджера Тину Канделаки с 50-летием.

Глава региона опубликовал поздравление в своих социальных сетях, отметив личные и профессиональные качества именинницы.

"Талантливый журналист и управленец, автор сотен успешных проектов, которые вдохновляют миллионы людей во всем мире. Не боится сложностей и всегда помогает другим достигать новых вершин. Уникальное сочетание высокого мастерства, настоящего лидерства и огромной творческой энергии. Всегда верна себе, своему делу и нашей стране", — написал губернатор.

Он назвал Канделаки своим добрым другом и подчеркнул, что в Нижегородской области её всегда ждут и ценят.

В честь юбилея медиаменеджера на фасаде новой ледовой арены на Стрелке появилось изображение с подписью: "Тина Канделаки/ С любовью от нижегородского спорта".

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки откроет свой ресторан в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Юбилеи и праздники
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
11 августа 2025 14:47Тина Канделаки восхитилась нижегородским парком "Швейцария"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных