Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил телеведущую, журналистку и медиаменеджера Тину Канделаки с 50-летием.
Глава региона опубликовал поздравление в своих социальных сетях, отметив личные и профессиональные качества именинницы.
"Талантливый журналист и управленец, автор сотен успешных проектов, которые вдохновляют миллионы людей во всем мире. Не боится сложностей и всегда помогает другим достигать новых вершин. Уникальное сочетание высокого мастерства, настоящего лидерства и огромной творческой энергии. Всегда верна себе, своему делу и нашей стране", — написал губернатор.
Он назвал Канделаки своим добрым другом и подчеркнул, что в Нижегородской области её всегда ждут и ценят.
В честь юбилея медиаменеджера на фасаде новой ледовой арены на Стрелке появилось изображение с подписью: "Тина Канделаки/ С любовью от нижегородского спорта".
Ранее сообщалось, что Тина Канделаки откроет свой ресторан в Нижнем Новгороде.
