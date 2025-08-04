Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Тина Канделаки восхитилась нижегородским парком "Швейцария"

Тина Канделаки восхитилась нижегородским парком Швейцария

Фото: телеграм-канал Тины Канделаки

Известная телеведущая Тина Канделаки побывала в Нижнем Новгороде и поделилась впечатлениями от поездки со своими подписчиками в телеграм-канале. Особое внимание она уделила местам, подходящим для отдыха с детьми, и, в первую очередь, отметила парк "Швейцария".

По словам журналистки, путешествия по родной стране — это самостоятельная культурная ценность. Однако, как считает Канделаки, россияне чаще выбирают известные курорты вроде Сочи и Геленджика, забывая о других уголках страны, особенно городах на Волге. В этом контексте она выделила Нижний Новгород как одно из лучших направлений для семейного досуга.

"Я постоянно рекламирую Нижний Новгород, потому что объективно для отдыха с детьми это одно из лучших мест. Здесь множество развлечений, начиная от зоопарка "Лимпопо", в котором я уже как родная, и заканчивая невероятным парком "Швейцария", - рассказала Канделаки.

Парк "Швейцария" произвел на телеведущую особенно сильное впечатление. Она записала видео на фоне фонтана, пообещав в жаркую погоду обязательно в него окунуться. Также Канделаки отметила дендрарий и скульптуры из кустарников, которые придают территории особое очарование. По ее словам, это место идеально подходит для прогулок с детьми и активного отдыха на свежем воздухе.

Кроме "Швейцарии", Тина Канделаки посетила и другие знаковые места города. Она побывала на Стрелке, где осмотрела собор Александра Невского, прогулялась по Нижневолжской набережной, а также прокатилась на колесе обозрения на Сенной площади.

Ранее парк нижегородский парк "Швейцария" похвалил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Теги:
знаменитости Парк Швейцария Парки
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных