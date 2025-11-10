Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечается 10 ноября.

В своём обращении глава региона выразил благодарность за ежедневную работу по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы ежедневно стоите на страже закона, защищаете права и интересы жителей Нижегородской области, вносите огромный вклад в борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом", — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что полицейские приходят на помощь людям в самых непростых ситуациях, зачастую подвергая опасности собственную жизнь и здоровье ради спокойствия и безопасности граждан.

"Сделав однажды выбор в пользу служения обществу, вы остаетесь верны этому пути. Мужество, решимость и преданность долгу — качества, которые отличают каждого сотрудника органов внутренних дел, независимо от направления службы", — добавил губернатор.

В завершение своего обращения он поблагодарил сотрудников МВД за профессионализм и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и поддержки со стороны близких.