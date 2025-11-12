Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

ИИ для поиска животных за 2 млн рублей создадут в Нижегородской области

12 ноября 2025 18:30 Общество
2 млн рублей направят на ИИ для поиска животных

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области планируют внедрить искусственный интеллект, который будет искать потерянных кошек и собак по фотографиям. Для этого Центр координации проектов цифровой экономики объявил закупку специального программного обеспечения. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Новое ПО станет частью уже существующей системы видеонаблюдения. Основная задача технологии — автоматически распознавать морды животных на изображениях и создавать для них карточки с подробной информацией: вид, порода, окрас и другие особенности.

Если кто-то потеряет питомца, достаточно будет загрузить его фото — ИИ начнёт искать совпадения в базе. При нахождении похожего животного пользователь получит уведомление. Если совпадений не найдётся в течение 30 дней, карточка будет автоматически отправлена в архив.

Максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. После подписания договора у подрядчика будет всего пять дней, чтобы передать готовое программное решение.

Подать заявку на участие в тендере можно до 19 ноября 2025 года.

Сейчас сервис поиска пропавших животных с помощью ИИ интегрирован в проект "Карта жителя Нижегородской области". На данный момент ведется сотрудничество с 10 приютами Нижнего Новгорода.

Напомним, развитие госпорталов с использованием технологий ИИ отвечает задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется с 2025 года по поручению президента России.

Ранее сообщалось, что учёные ННГУ имени Лобачевского разработали ИИ, способный диагностировать глиому.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

