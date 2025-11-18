Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Никитин и Мединский объявили конкурс на памятник идее русской Свободы

18 ноября 2025
Никитин и Мединский объявили конкурс на памятник идее русской Свободы

Фото: пресс-служба РВИО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский объявили о старте конкурса (18+) на памятник идее русской Свободы.

Монумент планируется установить в Нижнем Новгороде, в акватории Стрелки — месте слияния Оки и Волги. Именно это место, по мнению организаторов, олицетворяет дух свободы, труда и созидания.

Как отметил Владимир Мединский, Нижний Новгород исторически связан с предпринимательством, честным купечеством и народной инициативой, а Волга, на берегу которой появится монумент, является символом вечности и бескрайности России.

В качестве возможного образа для будущего памятника рассматривается фигура Козьмы Минина — нижегородского купца, сыгравшего ключевую роль в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Его имя стало символом народного единства и решимости.

Глеб Никитин поблагодарил РВИО за совместную инициативу, подчеркнув, что идея памятника находит живой отклик у жителей региона. По его словам, Нижний Новгород — это город с глубокими историческими корнями и богатым культурным наследием, где тема свободы и единства приобретает особую значимость.

Губернатор также выразил уверенность, что создаваемый памятник станет объектом не только регионального, но и всероссийского значения — символом всей страны.

Подведение итогов конкурса намечено на 15 июля 2026 года. Призовой фонд составит 3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Сарове установят памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что в Сарове установят памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

