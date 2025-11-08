Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

В Нижнем Новгороде утвердят зоны запрета продажи алкоголя

08 ноября 2025 12:30 Общество
В Нижнем Новгороде утвердят зоны запрета продажи алкоголя

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода готовит новые правила, которые ограничат продажу алкоголя вблизи ряда объектов. Соответствующий проект постановления сейчас проходит общественное обсуждение. Оценка регулирующего воздействия продлится до 24 ноября.

Документ разработан департаментом развития предпринимательства. Его цель — навести порядок с правилами торговли спиртным после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района в один городской округ. Сейчас в этих территориях действуют разные постановления, и это создаёт путаницу.

Проект предлагает ввести запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе в заведениях общепита, в пределах 100 метров от воинских частей, полигонов, узлов связи, центров управления войсками и других объектов, связанных с обороной страны. Также ограничения коснутся зон рядом с источниками повышенной опасности.

Помимо этого, спиртное нельзя будет продавать в радиусе 25 метров от вокзалов, аэропортов, больниц, спортивных комплексов и учебных заведений. Исключение сделают только для организаций дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что штрафовать за продажу вейпов планируют в Нижегородской области с 1 марта 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Алкоголь Торговля
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных