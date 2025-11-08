В Нижнем Новгороде утвердят зоны запрета продажи алкоголя Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода готовит новые правила, которые ограничат продажу алкоголя вблизи ряда объектов. Соответствующий проект постановления сейчас проходит общественное обсуждение. Оценка регулирующего воздействия продлится до 24 ноября.

Документ разработан департаментом развития предпринимательства. Его цель — навести порядок с правилами торговли спиртным после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района в один городской округ. Сейчас в этих территориях действуют разные постановления, и это создаёт путаницу.

Проект предлагает ввести запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе в заведениях общепита, в пределах 100 метров от воинских частей, полигонов, узлов связи, центров управления войсками и других объектов, связанных с обороной страны. Также ограничения коснутся зон рядом с источниками повышенной опасности.

Помимо этого, спиртное нельзя будет продавать в радиусе 25 метров от вокзалов, аэропортов, больниц, спортивных комплексов и учебных заведений. Исключение сделают только для организаций дополнительного образования.

