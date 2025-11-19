Более 70 парковочных мест сделали вдоль парка "Швейцария" Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

73 новых парковочных места оборудовали возле парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Они появились на проспекте Гагарина от Медицинской до улицы 40 лет Октября, сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.

Карманы для машин сделали около входов в парк. Там же обустроили тротуар, чтобы комфортно было не только водителям, но и пешеходам.

Напомним, что с недавних пор парковаться в районе остановки "Мединститут" на проспекте Гагарина на стороне "Швейцарии" могут лишь электромобили и туристические автобусы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок.