Культура и отдых

Фестиваль этнического многообразия состоялся в НИУ Президентской академии

19 ноября 2025 14:11 Культура и отдых
Фестиваль этнического многообразия состоялся в НИУ Президентской академии

Фото: НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления Президентской академии прошел студенческий фестиваль национальных традиций "Калейдоскоп культур — сердце Поволжья". В этом году мероприятие было посвящено коренным народам Приволжского федерального округа.

Участники фестиваля представили богатство традиций русских, башкир, коми-пермяков, марийцев, мордвы, татар, удмуртов и чувашей. Каждый коллектив подготовил творческий номер, отражающий особенности своей этнической культуры.

На сцене выступили танцевальный ансамбль "Медуница" из ПИМУ, студенты Приволжского филиала РГУП имени Лебедева, Института пищевых технологий и дизайна, Чебоксарского филиала Президентской академии, ансамбль танца "Пионерия", а также представители татарской автономии Нижегородской области.

Директор института Екатерина Лебедева в своём приветственном слове отметила, что в рамках фестиваля участники могут креативно представить все богатство и разнообразие национальных культур.

"Самое главное, Фестиваль полностью подготовили сами студенты! Этим летом студентка юридического факультета Юлия Чугунина выиграла под этот проект грант от Росмолодёжи", – подчеркнула Екатерина Лебедева.

Публика с восторгом встречала каждое выступление. Зрители наслаждались удмуртскими, чувашскими и марийскими танцами, русскими и татарскими песнями, а также инсценировкой татарского праздника Сабантуй. Особое впечатление произвёл исполнитель из Башкортостана, который продемонстрировал необычное звучание инструмента агас-кубыз.

Студентка Анна Александрова поделилась, что фестиваль получился душевным и познавательным.

По завершении концерта Екатерина Лебедева и заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова вручили участникам благодарственные письма и памятные подарки.

Фестиваль проводится уже пятый год подряд и ежегодно знакомит зрителей с этнокультурным многообразием России и других стран. Проект "Калейдоскоп культур — сердце Поволжья" реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

РАНХиГС Фестиваль
