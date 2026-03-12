Хедлайнеров "Столицы закатов 2026" назовут в ближайшие недели Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Мультижанровый фестиваль "Столица Закатов" (0+) вновь состоится в Нижнем Новгороде этим летом. События будут проходить каждую неделю с июня по август на разных городских площадках, рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович 12 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с презентации событийной программы региона на 2026 год.

В рамках "Соло на закате" запланированы атмосферные выступления уличных музыкантов, диджеев и исполнителей на площадках с панорамными видами. Здесь же реализуют спецпроект "Музыка народов России", приуроченный к Году единства народов России.

Гастрономическая часть фестиваля развернется на Рождественской. В течение всего лета там будет проходить проект "Гастрономическая Рождественская". Он объединит рестораны главной гастрономической улицы города. В программу также войдет спецпроект "Кухни народов России". Каждую субботу гостям будут представлять новую национальную кухню.

Музыкальная программа "Столица Закатов. Ракушка" традиционно пройдет в Александровском саду. По субботам там выступят поп-, инди- и джазовые исполнители, а по воскресеньям прозвучит классическая музыка в исполнении симфонического оркестра Нижегородской филармонии.

В сквере имени Свердлова организуют проект "Столица Закатов. Искра". Гостей ждут диджей-сеты с легкой танцевальной музыкой, маркет локальных брендов, барахолка, образовательная программа и мероприятия для детей.

Имена звезд Беркович пока не раскрыл.

"Про артистов я пока ничего не скажу, мы с ними еще не подписали договор. Сейчас идет финализация всех артистов. Расскажем в ближайшие пару недель", – отметил он.

