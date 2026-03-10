Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Нижегородцы подготовят полную родословную Евгения Евстигнеева к его 100-летию

10 марта 2026 14:36
Нижегородцы подготовят полную родословную Евгения Евстигнеева к его 100-летию

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде подготовят расширенную версию родословной известного земляка Евгения Евстигнеева с 100-летию со дня его рождения. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на председателя регионального отделения "Союза возрождения родословных традиций" Татьяну Грачёву.  

Грачёва пояснила, что первое генеалогическое исследование было завершено около пяти лет назад. Однако за прошедшее время появились новые сведения, которые позволят сделать семейную историю актера более подробной.  

Дед артиста Евстигнеева был крепостным крестьянином из Владимирской губернии, а бабушка — дочерью псаломщика из Нижегородской губернии. Сейчас ведется работа над ветвью по материнской линии.  

Эксперт также отметила, что фамилия актера произошла от имени крепостного Евстигнея. Кроме того, появилась новая информация о двоюродном брате Евгения Александровича, и исследователи намерены найти подтверждающие документы.  

Юбилей народного артиста СССР Евгения Евтигнеева отметят 9 октября 2026 года. Работу над дополненной родословной планируется завершить к этой дате.

Ранее у НИА "Нижний Новгород" выходило интервью с внучкой великого артиста Софьей Евстигнеевой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

знаменитости История
