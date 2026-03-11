В нижегородских школах вместо звонков звучат фрагменты произведений Чайковского и Глинки

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Фото: минобр Нижегородской области

В марте во многих нижегородских школах вместо привычных звонков звучат фрагменты знаменитых произведений русских композиторов – Петра Чайковского, Михаила Глинки и Александра Бородина. Дети могут глубже погрузиться в музыкальное искусство и историю его развития благодаря Всероссийской просветительской акции «Мелодии вместо звонков». Регион поддерживает эту инициативу уже второй год подряд – с момента запуска акции в ноябре 2024 года.

Как напомнили в министерстве образования Нижегородской области, акция реализуется по инициативе Минпросвещения РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В первый месяц весны для школьников звучат увертюра из оперы «Руслан и Людмила», хор «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» (в исполнении оркестра Большого театра), «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» (в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР) и хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Классические произведения выбраны в честь празднования в 2026 году 250-летия Большого театра.

Нижегородские школы не только включают эти мелодии, но и проводят для учеников тематические открытие уроки. Так, например, в школе №5 Богородска 10 марта провели сразу четыре занятия, на которых дети разных возрастов учились находить связь между музыкой и словом.

«Такие инициативы наша школа поддерживает с удовольствием в силу того, что детям это нравится. Ребята с интересом слушают мелодии в первые дни после смены композиций, многие из них ищут, что это за музыка, из каких произведений взяты мелодии, читают про авторов, тем самым расширяя свой кругозор», – сказала заместитель директора школы №5 Богородска Екатерина Антипова.

На открытом уроке для 4-го «Б» класса учителя показали детям, как можно с помощью звука или мелодии представить цвет. Для учащихся 8-го «Б» класса, в свою очередь, состоялся урок-знакомство с оперой «Руслан и Людмила»: дети вместе с наставником проанализировали исторический контекст создания этого произведения.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Теги:
Музыка Школы
