Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 марта 2026 10:30
Евгений Люлин: "Загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось в Заксобрании"
08 марта 2026 12:08
Нижегородцы могут принять участие в кастинге проекта "Военные песни у Кремля"
06 марта 2026 19:29
Нижегородцы получат бесплатный доступ к материалам Российской госбиблиотеки
06 марта 2026 16:25
Концепцию выставки к 130-летию Всероссийской ярмарки утвердили в Нижнем Новгороде
06 марта 2026 16:02
Эксклюзив
"Пушкинский дворик" планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 14:30
Глеб Никитин доложил президенту о развитии туризма в Нижегородской области
06 марта 2026 14:17
Сергея Безрукова назначили худруком МХАТ им. Горького
06 марта 2026 13:25
ВТБ запустил программу поддержки краеведческих музеев
06 марта 2026 12:25
Три здания завода Колчина-Курбатова в Красной Слободе признали выявленными ОКН
Культура и отдых

Евгений Люлин: "Загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось в Заксобрании"

10 марта 2026 10:30 Культура и отдых
Евгений Люлин: Загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось в Заксобрании

Фото: пресс-служба ЗСНО

Накануне Международного женского дня, в Законодательном собрании Нижегородской области открылись сразу две художественный выставки. Одна из них стала настоящим новогодним чудом, которому суждено было исполниться в региональном парламенте.

Речь о начинающем живописце Елене Седовой. Много лет она мечтала взять в руки кисти, но все время откладывала «на потом». Когда же дети выросли, появилось больше свободного времени на собственные увлечения. Так появились первые произведения. Картины Елены Седовой — не техника. Это эмоции на холсте. Занимаясь живописью, она как будто выливает на полотно всё, что не смогла сказать словами. Каждая из картин наполнены ожиданием чуда и размышлением о жизни, где автор делится своими переживаниями. Вместе с этим Елена много лет мечтала о персональной выставке и в новогоднюю ночь под бой курантов загадала, чтобы ее картины были выставлены в Законодательном Собрании Нижегородской области. Узнав об этом, в региональном парламенте решили исполнить мечту начинающей нижегородской художницы. 

«Галерейное пространство Законодательного собрания очень ценится среди художников, а нам важно поддержать наших родных деятелей искусства, всех, кто стремится сохранить и приумножить колорит нижегородского края. Здесь одинаково высоко ценятся и кисти известных мастеров и начинающих художников, таких как, например, Елена Седова. Для нее это первая персональная выставка. Испытываю искренние человеческие чувства восторга, что мы не просто исполнили мечту человека, а подарили веру в то, что желаниям свойственно сбываться, когда того действительно хочешь», - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

Работы второй художницы Галины Дмитриевской уже известны знатокам искусства. Ее технику сравнивают с импрессионистами и пуантилистами. Глубина и игра цвета настолько точно передают эмоции, что «Цветы на картинах как живые!» Кажется, еще немного и почувствуешь аромат луговых первоцветов, пионов, сирени, тюльпанов, роз. Сама Галина Алексеевна признается, что всегда хотела вместе с цветами принести в наш мир радость и красоту и напомнить всем о неизбежности весны, отогреть творчеством замороженные души и добавить всем тепла и солнца.

«В канун 8 Марта мы с особой теплотой говорим спасибо женщинам, которые благодаря своим талантам делают наш мир еще прекраснее. Открытие выставки стало символичным подарком для всех гостей нашего парламента. Напомню, что Законодательное собрание открыто для всех, кто желает познакомиться и с нашей работой, и с работами художников». – отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных