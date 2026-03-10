Евгений Люлин: "Загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось в Заксобрании" Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

Накануне Международного женского дня, в Законодательном собрании Нижегородской области открылись сразу две художественный выставки. Одна из них стала настоящим новогодним чудом, которому суждено было исполниться в региональном парламенте.

Речь о начинающем живописце Елене Седовой. Много лет она мечтала взять в руки кисти, но все время откладывала «на потом». Когда же дети выросли, появилось больше свободного времени на собственные увлечения. Так появились первые произведения. Картины Елены Седовой — не техника. Это эмоции на холсте. Занимаясь живописью, она как будто выливает на полотно всё, что не смогла сказать словами. Каждая из картин наполнены ожиданием чуда и размышлением о жизни, где автор делится своими переживаниями. Вместе с этим Елена много лет мечтала о персональной выставке и в новогоднюю ночь под бой курантов загадала, чтобы ее картины были выставлены в Законодательном Собрании Нижегородской области. Узнав об этом, в региональном парламенте решили исполнить мечту начинающей нижегородской художницы.

«Галерейное пространство Законодательного собрания очень ценится среди художников, а нам важно поддержать наших родных деятелей искусства, всех, кто стремится сохранить и приумножить колорит нижегородского края. Здесь одинаково высоко ценятся и кисти известных мастеров и начинающих художников, таких как, например, Елена Седова. Для нее это первая персональная выставка. Испытываю искренние человеческие чувства восторга, что мы не просто исполнили мечту человека, а подарили веру в то, что желаниям свойственно сбываться, когда того действительно хочешь», - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Работы второй художницы Галины Дмитриевской уже известны знатокам искусства. Ее технику сравнивают с импрессионистами и пуантилистами. Глубина и игра цвета настолько точно передают эмоции, что «Цветы на картинах как живые!» Кажется, еще немного и почувствуешь аромат луговых первоцветов, пионов, сирени, тюльпанов, роз. Сама Галина Алексеевна признается, что всегда хотела вместе с цветами принести в наш мир радость и красоту и напомнить всем о неизбежности весны, отогреть творчеством замороженные души и добавить всем тепла и солнца.

«В канун 8 Марта мы с особой теплотой говорим спасибо женщинам, которые благодаря своим талантам делают наш мир еще прекраснее. Открытие выставки стало символичным подарком для всех гостей нашего парламента. Напомню, что Законодательное собрание открыто для всех, кто желает познакомиться и с нашей работой, и с работами художников». – отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.