В Богородске открылся зал в городском Доме культуры Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В Богородске после капитального ремонта открылся зал городского Дома культуры. Работы велись в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Ремонтные работы в зрительном зале начались в 2025 году. В ходе ремонта был выполнен демонтаж старых кресел, напольного покрытия, потолка и штукатурки в зале, также были демонтированы арка сцены и стены дверных проемов. Было выполнено утепление потолка, заново залит пол в зале, построена сцена, проведена замена отопительной системы, системы электроснабжения, монтаж современной системы вентиляции и пожаротушения. В зале были установлены двери, отвечающие современным стандартам безопасности, построена комната для работы звукооператора, был уложен ковролин, оштукатурены стены, установлены 300 новых кресел, смонтирован каркас для одежды сцены и фермы для светового и звукового оборудования.

На проведение этих работ из федерального бюджета было направлено более 27,6 млн рублей. Кроме того, в рамках программы «Развитие культуры в Нижегородской области» были выделены областные средства на ремонт кровли.

«В домах культуры муниципалитетов идет очень насыщенная жизнь — гастрольные выступления артистов из Нижнего Новгорода и соседних регионов, в том числе в рамках программы «Пушкинская карта», отчетные выступления местных коллективов и праздничные концерты. Дом культуры в Богородске уже более 25 лет является центром притяжения для всех жителей округа, а это около 34 тысяч человек. Здесь в год проходит более 270 различных мероприятий, и обновление зала позволит теперь проводить любое из них с максимальным комфортом для зрителей и исполнителей», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Торжественное открытие отремонтированного зала Дома культуры в Богородске состоялось 8 марта. В празднике приняли участие представители регионального министерства культуры и местной власти. Для собравшихся выступили творческие коллективы Богородского округа и Нижнего Новгорода.

«Зал городского дома культуры распахнул свои двери после масштабного капитального ремонта. Хочу сказать, что это не просто ремонт, это кардинальное преображение главного учреждения культуры нашего города. Не побоюсь сказать: городской Дом культуры - лицо Богородска. Это достижение стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области в рамках реализации национального проекта «Семья», но главное, что все это сделано для богородчан», - отметил глава местного самоуправления Богородского муниципального округа Алексей Коротков.

Ранее при поддержке администрации округа были выполнены работы по замене фасада здания, проведены замена входной группы, капремонт фойе, хореографического зала.

Сейчас в городском Доме культуры работает 26 кружков и клубных формирований, в которых занимается более 450 человек. Особая гордость – народный ансамбль народного танца «Каблучок», народный хор «Березополье», а также народный ансамбль народной песни «Здравица». С осени 2022 года Дом культуры является участником программы «Пушкинская карта».

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и др. Национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать потенциал, обеспечивая гармоничное развитие личности.