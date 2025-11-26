Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Ремонт автодороги к селу Большие Кемары в рамках нацпроекта завершен досрочно

26 ноября 2025 13:05 Общество
Госкомиссия подписала акт приемки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги, ведущей от трассы Перевоз - Шатки к селу Большие Кемары Перевозского округа Нижегородской области. Подрядная организация завершила все работы на год раньше установленного контрактом срока. Обновление дороги проводилось по нацпроекту Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Протяженность отремонтированного участка составила 7,5 км. Стоимость работ по контракту - 29,3 млн рублей. Специалисты проверили соответствие физических объемов - длину и ширину дорожного полотна, а также его геометрические параметры, включая продольные и поперечные уклоны. Все работы выполнены в полном соответствии с проектной документацией.

Дорожное покрытие состоит из двух слоев асфальтобетона: выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси с органическим вяжущим и верхнего, износостойкого слоя из плотной асфальтобетонной смеси. Толщина каждого слоя составляет не менее 4 см. Для повышения безопасности и долговечности дороги с двух сторон укреплены обочины щебнем толщиной 10 см. На опасных участках установлено новое оцинкованное барьерное ограждение общей протяженностью 230 м. На всей протяженности маршрута нанесена горизонтальная разметка.

«Досрочное завершение ремонта - это значимое событие для Перевозского округа. Мы сделали все возможное, чтобы жители Больших Кемар получили качественную и безопасную дорогу как можно скорее. Примененные технологии и материалы гарантируют, что она будет служить жителям долгие годы. Это наглядный пример эффективной реализации национального проекта», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Качественная транспортная доступность важна и для жителей окрестных деревень, так как в Больших Кемарах сосредоточена социальная инфраструктура: сельскохозяйственный производственный кооператив, Дом культуры, школа, детский сад, почтовое отделение и библиотека.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог Нижегородской области проводится по программе «Безопасные качественные дороги» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

 

 

ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
