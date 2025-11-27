Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

Средний "чек" мошенников снизился в 4 раза

27 ноября 2025 14:24 Экономика
Средний чек мошенников снизился в 4 раза

Фото: предоставлено ВТБ

По оценке ВТБ, средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в 4 раза. Банк усилил контроль за подозрительными операциями, что помогло его клиентам сохранить на 16% больше средств от атак злоумышленников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Основные методы преступников остаются прежними — социальная инженерия и кибератаки, однако они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки — технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей. Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, они распространяли вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом «безопасного счета».

«Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка. Именно для этого ВТБ принимает активное участие в создании Государственной информационной системы «Антифрод», которая обеспечит оперативный обмен данными и создаст новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка», — отметил Дмитрий Саранцев.

 

