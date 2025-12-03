Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Экономика

За год нижегородцы потратили на антидепрессанты более 400 млн рублей

03 декабря 2025 12:26
За год нижегородцы потратили на антидепрессанты более 400 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

В аптеках Нижегородской области зафиксирован значительный рост продаж антидепрессантов. Как сообщил главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma, регион занял шестую строчку в рейтинге по объему затрат на препараты от депрессии.

С января по октябрь текущего года в аптеках области было реализовано почти 500 тысяч упаковок антидепрессантов. Общая сумма продаж достигла 412 млн рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы жителей региона на лекарства, предназначенные для борьбы с депрессивными расстройствами, увеличились еще более заметно — на 37%. Аналитики отмечают, что все наиболее востребованные препараты этой категории демонстрируют двузначные темпы роста.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области в 2025 году купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей.

Напомним также, что средний чек в аптеках вырос на 12,4% за год в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
лекарства Медицина и здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных