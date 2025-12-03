Инвестиции и новые подходы к управлению капиталом обсудили на форуме ВТБ "Россия зовёт!" Экономика

Фото: предоставлено ВТБ

Глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста стали ключевыми темами макроэкономической сессии в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Участники дискуссии – представители власти, бизнеса и финансового сектора – сошлись во мнении, что для ускорения развития необходимы новые подходы к регулированию, стимулированию инвестиций и управлению капиталом.

Ключевая ставка

Дискуссия началась с обсуждения ключевой ставки. Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил, что частный бизнес видит взаимосвязь: выше ключевая ставка - ниже инвестиции, ниже потенциал экономики. «Где ошибка в такой логике?» – спросил он регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такая логика работает, только если есть свободная рабочая сила, тогда дешевое финансирование приводит к росту потенциала экономики. «Если же физические ресурсы уже задействованы почти полностью, то будет переманивание c одного предприятия на другое. Вырастут цены, но не производство», – сказала глава Банка России.

При этом она призвала не сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке и процентным платежам: «Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», – отметила Эльвира Набиуллина. Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что ключевая ставка в нынешней ситуации – одно из средств борьбы с инфляцией. «Поэтому выживаем пока при этой ставке», – резюмировал он.

Наращивание госдолга или рост НДС

Говоря о госдолге, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в среднесрочном прогнозе он не должен превышать 20% ВВП, и Минфин против его наращивания с текущих 15%. «Если мы будем наращивать госдолг, то экономика будет расти менее высокими темпами, чем если мы изымем деньги через налог. НДС наиболее безболезненный налог. Он включается в цену, но в условиях денежно-кредитной политики мы не заметим изменения этого налога», – пояснил Силуанов.

Курс рубля

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин заявил, что динамика курса рубля – результат изменений в российской экономике и на валютном рынке. В частности, работает бюджетное правило; вырос несырьевой экспорт; появились новые статьи валютных поступлений – такие как майнинг криптовалют; сократился импорт. Одновременно реализуется политика «обеления» экономики: сокращая теневой спрос на валюту, это также работает на укрепление курса. Орешкин выразил мнение, что для сбалансированного роста необходимо определить зоны для наращивания импорта, особенно высокотехнологичного, что потребует более слабого конкурентоспособного курса рубля.Взгляд международного инвестора представила Фань Юй Синь, председатель правления компании New New Shipping. Она отметила, что для китайских партнеров Россия остается рынком возможностей, но высокие финансовые издержки влияют на их решения о локализации. Одним из потенциальных источников таких инвестиций участники сессии видят долгосрочные пенсионные накопления. Например, в программу ПДС уже удалось привлечь более 560 млрд руб., напомнил Антон Силуанов.

Ограничение внешнего кредитования

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия преодолела вызовы, связанные с прекращением доступа экономики к внешнему кредитованию, и за последние три года ни один крупный капиталоемкий проект в стране не был остановлен из-за нехватки финансирования. По его словам, подавляющее большинство таких проектов осуществляется при прямой поддержке государства, и, как правило, эти программы завязаны на ВЭБ.РФ. «Они реализуются либо по субсидированным процентным ставкам, либо мы активно используем поручительства Внешэкономбанка, поддерживаем экономику капиталом», - пояснил он.

Базель должен быть разрушен

Горячая дискуссия развернулась вокруг антициклических надбавок для банков. Глава ЦБ напомнила, что с точки зрения регулятора эти надбавки нужны, чтобы защитить права вкладчиков и кредиторов. «Это не базельское изобретение. Это тысячелетняя мудрость – откладывать в тучные годы, чтобы не голодать в тощие годы», – отметила она. Глава ВТБ отметил, что эта система уже не дает ожидаемый результат ни в Европе, ни в США. «Я раньше вообще считал, что Базель должен быть разрушен – теперь я вижу, что он умирает сам во всем мире», - заявил он. «У нас столько национальной специфики, что Базель уже не подходит… Вместо Базеля создадим свой – Воронеж», – предложил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.