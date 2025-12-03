Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 декабря 2025 18:49Инфляция в Нижегородской области продолжает замедляться
03 декабря 2025 17:14Григоренко: "Часть средств, сэкономленных ИТ-компаниями благодаря льготам, направят на подготовку кадров"
03 декабря 2025 15:58Более 100 школьников стали участниками четвертого муниципального форума "Взлет. Промышленный старт" в Павлове
03 декабря 2025 15:00ЭКСАР застраховал экспортные поставки МСП Нижегородской области на 108 млн рублей
03 декабря 2025 14:16Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство
03 декабря 2025 13:07Крупные банки станут "операционными системами" экономики будущего
03 декабря 2025 12:26За год нижегородцы потратили на антидепрессанты более 400 млн рублей
03 декабря 2025 11:32Инвестиции и новые подходы к управлению капиталом обсудили на форуме ВТБ "Россия зовёт!"
03 декабря 2025 11:29Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар "Час с торговым представителем РФ в ОАЭ"
03 декабря 2025 10:58Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году
Экономика

Инфляция в Нижегородской области продолжает замедляться

03 декабря 2025 18:49 Экономика
Инфляция в Нижегородской области продолжает замедляться

В октябре в Приволжском федеральном округе и Нижегородской области зафиксировано замедление годовой инфляции, несмотря на некоторое повышение цен по сравнению с сентябрем.

По данным Банка России, в ПФО инфляция составила 8,7%, а в Нижегородской области – 7,6%. Этот показатель остается самым низким среди регионов округа и продолжает быть ниже общероссийского уровня, который достиг 7,7%.

На фоне общего роста цен в октябре подорожали отдельные категории продуктов, в частности, фрукты и овощи. Однако снижение цен затронуло сферу услуг, особенно зарубежный туризм. Эксперты отмечают, что эти категории традиционно подвержены сезонным колебаниям, поэтому не оказывают решающего влияния на общую инфляционную картину.

Базовая инфляция, не учитывающая товары и услуги с высокой волатильностью, также продолжила снижаться как в Приволжье, так и в Нижегородской области. В частности, заметно подешевели компьютеры — как в месячном, так и в годовом сравнении.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих рост цен, остается высокая ключевая ставка, установленная Центробанком. При таких условиях снижается доступность кредитов и растет привлекательность вкладов, что ведет к сокращению потребительского спроса. Это, в свою очередь, помогает замедлить инфляцию.

По прогнозам ЦБ, сохранение высоких процентных ставок в течение длительного времени позволит к 2026 году снизить инфляцию в стране до 4-5% и удерживать ее вблизи целевого уровня в 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти спрогнозировали рост экономики до 3,1% к 2028 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Инфляция Цены
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
24 октября 2025 13:40Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%
05 октября 2025 11:01Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных