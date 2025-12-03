Инфляция в Нижегородской области продолжает замедляться Экономика

В октябре в Приволжском федеральном округе и Нижегородской области зафиксировано замедление годовой инфляции, несмотря на некоторое повышение цен по сравнению с сентябрем.

По данным Банка России, в ПФО инфляция составила 8,7%, а в Нижегородской области – 7,6%. Этот показатель остается самым низким среди регионов округа и продолжает быть ниже общероссийского уровня, который достиг 7,7%.

На фоне общего роста цен в октябре подорожали отдельные категории продуктов, в частности, фрукты и овощи. Однако снижение цен затронуло сферу услуг, особенно зарубежный туризм. Эксперты отмечают, что эти категории традиционно подвержены сезонным колебаниям, поэтому не оказывают решающего влияния на общую инфляционную картину.

Базовая инфляция, не учитывающая товары и услуги с высокой волатильностью, также продолжила снижаться как в Приволжье, так и в Нижегородской области. В частности, заметно подешевели компьютеры — как в месячном, так и в годовом сравнении.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих рост цен, остается высокая ключевая ставка, установленная Центробанком. При таких условиях снижается доступность кредитов и растет привлекательность вкладов, что ведет к сокращению потребительского спроса. Это, в свою очередь, помогает замедлить инфляцию.

По прогнозам ЦБ, сохранение высоких процентных ставок в течение длительного времени позволит к 2026 году снизить инфляцию в стране до 4-5% и удерживать ее вблизи целевого уровня в 4% в дальнейшем.

