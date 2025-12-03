Более 100 школьников стали участниками четвертого муниципального форума "Взлет. Промышленный старт" в Павлове Экономика

Более 100 школьников приняли участие в четвертом форуме «Взлет. Промышленный старт» в Павлове. Проект организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» и регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Этот проект помогает школьникам увидеть, насколько разнообразной является современная промышленность, и понять, где они смогут применить свои навыки в будущем. В Павловском муниципальном округе ребята познакомились с предприятиями разных отраслей — от выпуска городского транспорта до производства столовых приборов, медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Такой подход позволяет им лучше понять специфику реального производства и увидеть, что в родном муниципалитете есть широкий выбор направлений, в которых можно развиваться», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Павлове состоялся четвертый из девяти муниципальных форумов «Взлет. Промышленный старт». До весны следующего года такие мероприятия пройдут в городских округах Выкса, Дзержинск и Семёновский, а также в Городецком и Балахнинском муниципальных округах. Первые три мероприятия прошли в Чкаловском и Навашинском округах, а также в Арзамасе. Итоги всей программы будут подведены весной 2026 года на финале в Нижнем Новгороде.

В форуме в Павлове приняли участие учащиеся 8-11 классов. Всего было сформировано 9 команд по 7-10 человек.

«Программа включала в себя два этапа: сначала ребята посетили промышленные предприятия на территории муниципалитета, после чего представили собственное видение этих предприятий в формате презентаций и видеороликов. Участники в своих работах отразили специфику производств, историю их развития и возможности для карьерного роста», – уточнил министр.

Участников проекта «Взлет. Промышленный старт» оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального Минпрома, администрации городского округа, регионального центра «Мой бизнес» и молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ». Эксперты оценивали участников по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

Первое место заняла команда «Котята» (средняя школа №6 г. Павлово), которая представляла предприятие ООО «Кот». Эта команда будет защищать свой муниципалитет в финале проекта весной 2026 года. Второе место – у команды «Аграрии» (средняя школа №7 г. Павлово) от ООО «Управляющая компания «Русское поле», на третьем – «Минин» (средняя школа №1 г. Ворсма) – ООО «СП «Нижэкотранс».

«Профориентационная работа со школьниками стала неотъемлемой частью образовательного процесса. Мероприятие, организованное сегодня в нашем округе, – это реальный механизм взаимодействия учебных заведений и предприятий для формирования у подростков осознанного профессионального выбора. Могу сказать, что в нашем округе к имеющимся региональным и федеральным программам профориентации работает муниципальная программа «Будущее за нами», в рамках которой в школах организованы выставки предприятий, проводятся экскурсии на промпредприятия, издана книга «Павловский муниципальный округ. Предприятия: от кустарей до современных технологий», – отметил глава местного самоуправления Павловского муниципального округа Алексей Кириллов

Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей. На мастер-классе «Как выстроить свой карьерный трек?» молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» ребята узнали о принципах планирования профессионального пути, выборе подходящей профессии и навыках самопрезентации.

На площадке форума работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета. Работодатели рассказали о текущих вакансиях, условиях работы, карьерных возможностях для молодых специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников. Кроме того, на выставке были представлены стенды центра «Мой бизнес», кадрового центра «Работа России», мобильной точки карьеры Молодежного центра карьеры Нижегородской области.

