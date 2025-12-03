Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Экономика

Григоренко: "Часть средств, сэкономленных ИТ-компаниями благодаря льготам, направят на подготовку кадров"

03 декабря 2025
Григоренко: Часть средств, сэкономленных ИТ-компаниями благодаря льготам, направят на подготовку кадров

Крупные аккредитованные ИТ-компании будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, на образование и подготовку будущих кадров. Подписано соответствующее постановление правительства РФ.

Согласно постановлению, ИТ-компаниям необходимо заключить, как минимум, одно соглашение с вузом, осуществляющим подготовку ИТ-специалистов. Перечень специальностей будет утвержден Минцифры России. Инициатива нацелена на укрепление сотрудничества между образовательными учреждениями и ИТ-отраслью, которая нуждается в кадрах высокого уровня, ориентированных на решение реальных практических задач. Развитие ИТ-индустрии курирует заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Цель нововведения – повысить качество ИТ-образования за счет усиления практической направленности обучения и привлечения к процессу реальных индустриальных партнеров. Планируется, что бизнес будет не только финансировать реализацию программ, но и практически участвовать в их разработке. ИТ-компании должны будут направлять в учебные заведения сотрудников-практиков в качестве преподавателей, участвовать в разработке учебного плана и актуализации рабочих программ, а также организовывать стажировки для студентов. Это является обязательным пунктом соглашений с вузами.

«Сегодня россияне активно осваивают цифровые специальности, все больше студентов поступает на ИТ-программы. По итогам 2024 года в стране уже насчитывается более 1,5 миллиона ИТ-специалистов. Но важно синхронизировать работу образовательных учреждений и запросы будущих работодателей.  Сегодня цифровые технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные программы. Чтобы приблизить ИТ-образование к реальным потребностям отрасли, мы нормативно закрепляем связку «вузы – ИТ-компании», — подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Новый механизм позволит сделать обучение более современным и ускорить адаптацию образовательных программ к потребностям бизнеса за счет включения в программу актуальных задач и прямого взаимодействия студентов с практикующими специалистами.

Новая норма распространяется на аккредитованные ИТ-компании с численностью сотрудников не менее 100 человек и годовой выручкой от 1 млрд рублей, которые пользовались мерами государственной поддержки в предыдущем году (например, применяли пониженный тариф страховых взносов и пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль). Наличие соглашения о поддержке как минимум с одной образовательной организацией станет обязательным условием для продления аккредитации в реестре ИТ-компаний, а также для применения льгот в дальнейшем.

До конца года ИТ-компаниям, соответствующим критериям проекта,  рекомендуется определить формат сотрудничества с университетами. Заключить соглашение как минимум с одним вузом компаниям необходимо до 1 июня 2026 года, то есть до подачи заявления на подтверждение аккредитации.

Напомним, что подготовка ИТ-кадров отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.



Теги:
IT Нацпроект Правительство РФ
