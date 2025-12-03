Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Экономика

ЭКСАР застраховал экспортные поставки МСП Нижегородской области на 108 млн рублей

03 декабря 2025 15:00 Экономика
ЭКСАР застраховал экспортные поставки МСП Нижегородской области на 108 млн рублей

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) с начала 2025 года поддержало экспортные поставки малых и средних предприятий Нижегородской области общим объемом более 108 миллионов рублей с помощью «Страхования отсрочки платежа для МСП».

За отчетный период было заключено 18 договоров, услугой воспользовались 12 компаний. Всего в России количество заключенных договоров превысило 200, услугой воспользовались 175 организаций. География услуги расширилась до 46 регионов страны, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года (38 регионов).

Ключевыми категориями нижегородского застрахованного экспорта являются лесобумажные товары, металлопродукция и пищевая продукция. Товары экспортируются в Азербайджан, Египет, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Турцию, Узбекистан и другие страны.

По данным РЭЦ, клиенты продолжают пользоваться продуктом в цифровом виде. Все заявления в третьем квартале 2025 года были поданы исключительно через платформу «Мой экспорт». Платформа закрепилась в качестве ключевого и удобного канала получения продукта, а также демонстрирует адаптацию предпринимателей к цифровым продуктам.

Услуга «Страхование отсрочки платежа для МСП» предназначена для защиты малого и среднего бизнеса от рисков неплатежа со стороны иностранных контрагентов. Продукт позволяет компаниям предоставлять отсрочку платежа своим покупателям, не опасаясь финансовых потерь при освоении новых рынков, что повышает их конкурентоспособность на международной арене.

Заявка подается через цифровую платформу «Мой экспорт», и уже в течение 3-4-х рабочих дней клиент получает готовый электронный договор страхования, без лишних сложностей и бумажной волокиты. Максимальный объем поставок по одному договору страхования может достигать 10 миллионов рублей. Страховая премия фиксированная и составляет 30 тысяч рублей при оформлении через платформу.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных