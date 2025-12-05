Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
05 декабря 2025 18:50 Общество
Более 16 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области

В Нижегородской области за неделю зафиксировано более 16 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Наиболее часто среди заболевших выявляют риновирус. Также широко распространены РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, микоплазма и вирусы парагриппа.

Из-за высокой заболеваемости образовательные учреждения региона начали приостанавливать свою работу. Полностью закрыты одна школа и три детских сада. Частично переведены на карантин 185 школьных классов в 61 учебном заведении, а также 123 группы в 84 дошкольных учреждениях.

Специалисты напоминают жителям области о мерах профилактики. Важно регулярно и тщательно мыть руки, не трогать лицо руками, ограничивать контакты с заболевшими и оставаться дома при первых признаках недомогания.

Напомним, нижегородские врачи фиксируют всплеск ОРВИ среди детей.

Сообщалось также, что Роспотребнадзор опроверг слухи о новом заразном вирусе в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

