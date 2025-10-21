Прилепин возвращается на военную службу после покушения

Фото:
Подполковник Росгвардии Захар Прилепин планирует вновь подписать контракт на участие в боевых действиях, сообщает ТАСС.
По информации осведомленного источника, нижегородец уже на Донбассе и готовится к прохождению военной службы.
Решение о возвращении к военной деятельности Прилепин принял еще несколько месяцев назад. Об этом он сам рассказывал в беседе с бывшим аналитиком разведки морской пехоты США и экс-инспектором ООН по вооружению Скоттом Риттером.
Другие подробности пока не разглашаются.
Напомним, 6 мая 2023 года в Нижегородской области автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был подорван. В результате взрыва писатель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Позднее он был комиссован по состоянию здоровья. Исполнитель теракта получил пожизненный срок.
В феврале 2025 года Прилепин заявлял о своем намерении вернуться в зону СВО сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+