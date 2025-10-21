Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Прилепин возвращается на военную службу после покушения

21 октября 2025 09:17 Общество
Прилепин возвращается на военную службу после покушения

Фото: Александр Воложанин

Подполковник Росгвардии Захар Прилепин планирует вновь подписать контракт на участие в боевых действиях, сообщает ТАСС.

По информации осведомленного источника, нижегородец уже на Донбассе и готовится к прохождению военной службы.

Решение о возвращении к военной деятельности Прилепин принял еще несколько месяцев назад. Об этом он сам рассказывал в беседе с бывшим аналитиком разведки морской пехоты США и экс-инспектором ООН по вооружению Скоттом Риттером.

Другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, 6 мая 2023 года в Нижегородской области автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был подорван. В результате взрыва писатель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Позднее он был комиссован по состоянию здоровья. Исполнитель теракта получил пожизненный срок.

В феврале 2025 года Прилепин заявлял о своем намерении вернуться в зону СВО сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Военные Захар Прилепин СВО
