Культура и отдых

Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии

01 декабря 2025 10:16 Культура и отдых
Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии

Фото: Максим Герасимов

Нижегородский писатель и публицист Захар Прилепин выступил с идеей учредить международную литературную премию, которая не будет зависеть от политических установок Запада. Он считает, что Россия может реализовать этот проект в сотрудничестве с Китаем, Индией, странами Латинской Америки и Африки.

По словам Прилепина, речь не идет о попытке скопировать Нобелевскую премию или "Оскар". Он предлагает создать новую престижную награду, которая сможет занять достойное место в мировой культурной системе, но при этом останется независимой от западной повестки.

"Конечно же, я не говорил, как несложно понять, о "российском Нобеле" и о "российском Оскаре". Я говорил о соразмерной международной премии, которая станет в центр мировых культурных иерархий, при этом будучи свободной от западного политического диктата. Наши товарищи в Китае и в Индии, в Латинской Америке и в Африке давно уже ждут от нас подобного шага", – написал Прилепин в своем телеграм-канале в ответ на высказывание представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Идею писателя поддержал и помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал председателем правления нижегородского Союза писателей. В октября Прилепин вместе с Мединским и губернатором Глебом Никитиным открыл в Нижнем Новгороде книжную ярмарку (0+). 

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал председателем правления нижегородского Союза писателей. В октября Прилепин вместе с Мединским и губернатором Глебом Никитиным открыл в Нижнем Новгороде книжную ярмарку (0+).

Теги:
Захар Прилепин Литература Премия
