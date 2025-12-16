5,4 млн рублей направят на уборку переходов на Лядова и у Дворца спорта

В Нижнем Новгороде планируют направить 5,4 млн рублей на обслуживание дорожной инфраструктуры в районе проспекта Гагарина. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.
Средства пойдут на содержание нескольких объектов: подземного перехода у Дворца спорта, двух подземных переходов на площади Лядова, а также надземного перехода вблизи остановки "Университет".
Согласно условиям контракта, будущий подрядчик обязуется обеспечивать надлежащее состояние этих сооружений с 1 января по 31 мая 2026 года.
В перечень работ по подземным переходам входит регулярная очистка лестниц от снега и грязи, мытьё полов и стен, удаление несанкционированной рекламы, а также организация дежурства слесарей и электриков.
Для надземного перехода предусмотрены аналогичные работы по уборке, а также своевременная замена осветительных приборов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде отремонтировали сход №3 у станции метро "Заречная".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+