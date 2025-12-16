5,4 млн рублей направят на уборку переходов на Лядова и у Дворца спорта Общество

В Нижнем Новгороде планируют направить 5,4 млн рублей на обслуживание дорожной инфраструктуры в районе проспекта Гагарина. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Средства пойдут на содержание нескольких объектов: подземного перехода у Дворца спорта, двух подземных переходов на площади Лядова, а также надземного перехода вблизи остановки "Университет".

Согласно условиям контракта, будущий подрядчик обязуется обеспечивать надлежащее состояние этих сооружений с 1 января по 31 мая 2026 года.

В перечень работ по подземным переходам входит регулярная очистка лестниц от снега и грязи, мытьё полов и стен, удаление несанкционированной рекламы, а также организация дежурства слесарей и электриков.

Для надземного перехода предусмотрены аналогичные работы по уборке, а также своевременная замена осветительных приборов.

