Ремонт около Зеленского съезда завершат в мае 2026 года

18 ноября 2025 15:00
Реконструкцию Зеленского съезда завершат в мае 2026 года

Фото: Александр Воложанин

Работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде продолжаются в активном темпе. Как сообщает ООО "Экологические проекты", полностью завершить все работы на этом участке, включая благоустройство, планируется в мае 2026 года.

Напомним, на сегодняшний день подрядчик демонтировал старые конструкции. Специалисты уже приступили к укладке и закреплению новой рельсошпальной решётки. Одновременно ведётся устройство основания для будущих трамвайных путей.

Основные строительно-монтажные работы на Зеленском съезде планируется завершить до конца 2025 года. После этого подрядчик сосредоточится на благоустройстве прилегающей территории.

Трамвайное движение по Зеленскому съезду, в том числе трамвая №11, было временно приостановлено в феврале текущего года. Его планируют возобновить весной-летом 2025 года.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения по обновлению трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Общий объём финансирования составляет 50,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что летом завершилось укрепление склона на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями. После чего вновь был открыт пешеходный маршрут по Кремлевскому бульвару.

