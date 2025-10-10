Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Пешеходный мост восстановят в Советском районе после жалоб нижегородцев

10 октября 2025 10:31 Общество
Пешеходный мост восстановят в Советском районе после жалоб нижегородцев

Муниципальные власти Нижнего Новгорода приняли решение отремонтировать пешеходный мост в районе Высоковского проезда. Для выполнения работ администрация Советского района объявила электронный аукцион, о чём говорится на официальном портале государственных закупок.

На реализацию проекта из городского бюджета выделено почти 570 тысяч рублей. Финансирование предусмотрено в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода".

Поводом для начала ремонта стали многочисленные жалобы местных жителей. В социальных сетях они сообщали о том, что переправа, ведущая к Троицкой церкви, начала разрушаться ещё минувшим летом. Особое беспокойство у горожан вызвало состояние лестницы, соединяющей мост с территорией храма.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены в течение 60 дней с момента подписания договора. Итоги торгов подведут 17 октября, а сам контракт будет действовать до 31 декабря 2025 года.

В администрации района также уточнили, что ремонт лестницы, ведущей от моста к церкви, запланирован отдельно. Его проведут после того, как будет окончательно утверждена смета.

Ранее сообщалось, что строительство пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде планируют завершить в ноябре 2025 года. Старую переправу через овраг демонтировали летом 2024 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных