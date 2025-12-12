Дорожную разметку обновят на 450 улицах Нижнего Новгорода в 2026 году

Фото:
В 2026 году в Нижнем Новгороде планируют обновить дорожную разметку на 450 улицах, включая 91 улицу в Кстовском районе. Об этом стало известно на заседании комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам директора муниципального учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода" Николая Мамонова, общая площадь нанесения разметки превысит 230 тысяч кв. метров.
В ближайшее время начнется поиск подрядчика, который займется нанесением новой разметки. Документы для проведения конкурса планируют разместить в ближайшие недели, а заключить контракт рассчитывают уже в январе.
Также в следующем году изменится ширина продольной линии разметки — с 20 до 15 см. Как отметил Мамонов, это соответствует требованиям ГОСТа. Благодаря этому решению появится возможность обновлять пешеходные переходы при необходимости ежегодно, а не только в рамках гарантийных обязательств.
Ранее сообщалось, что около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам.
