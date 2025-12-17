Многодетная мама нашла работу благодаря поддержке Нижегородского кадрового центра Общество

Фото: УТЗН Нижегородской области

Мама четверых детей Алена Баляева трудоустроилась благодаря поддержке Нижегородского кадрового центра «Работа России». Она долго пыталась найти подходящее место работы с удобным графиком, но сделать это самостоятельно не получалось.

«О вакансиях кадрового центра я знала давно, но до последнего пыталась найти нужную мне работу собственными силами. Однако время поджимало, подходящих вакансий не было, и я решилась. Пришла за помощью – и сразу ее получила», - отметила Алена Баляева.

22 августа 2025 года многодетная мама обратилась за содействием в трудоустройстве в службу занятости. Карьерные консультанты подошли к ее запросу комплексно: провели диагностику профессиональных навыков, опыта и личных обстоятельств. На основе анализа был разработан индивидуальный план содействия занятости, полностью соответствующий ее главному требованию — поиску офисной работы с нормированным графиком. Особое внимание уделили психологической поддержке, которая помогла Алене Баляевой поверить в свои силы и настроиться на успешное трудоустройство.

«Мы делаем акцент на диагностике, индивидуальном подходе и сопровождении человека на всех этапах: от первой консультации до успешной адаптации на новом месте. Особое внимание уделяем психологической поддержке, которая помогает раскрыть потенциал человека и превратить жизненный опыт в профессиональное преимущество», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Уже через три дня, 25 августа, Алена Баляева успешно прошла собеседование на должность специалиста отдела приема в управление социальной защиты населения Дзержинска. Эта работа оказалась ей особенно близка: консультирование граждан по мерам социальной поддержки перекликается с ее личным опытом.

«Обратившись за помощью к сотрудникам кадрового центра, я сразу получила грамотную консультацию и помощь в поиске работы. Меня быстро оформили и зарегистрировали на портале «Работа России». Учли все мои пожелания и интересы, в частности рабочий график. Мне как многодетной маме очень важен нормированный рабочий день с общими выходными и праздниками. А также учли направление, в котором мне интересно работать, - это офисная работа за компьютером и с документами», - поделилась Алена Баляева.

Она отмечает, что нашла баланс между работой и семьей, и сегодня ей удается совмещать профессиональные обязанности с воспитанием детей.

«Для нас важно, чтобы каждый обратившийся, особенно из социально-уязвимых категорий, получил именно тот набор услуг, который ему необходим. Комплекс мер, включая профориентацию, психологическую помощь и адресный подбор вакансий, позволяет не просто трудоустроить человека, а помочь ему найти работу, которая будет приносить стабильность и удовлетворение», - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Нижегородский кадровый центр «Работа России» оказывает комплексную поддержку соискателям: профориентационное тестирование, составление индивидуальных планов занятости, помощь в подготовке резюме, подбор вакансий и сопровождение на всех этапах трудоустройства.

Напомним, подобрать подходящую вакансию можно как на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru), где в настоявшее время представлено свыше 27,7 тысячи предложений о трудоустройстве. Также можно лично обратиться в один из офисов Нижегородского кадрового центра «Работа России» или уточнить информацию в официальном сообществе учреждения https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.