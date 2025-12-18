Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
18 декабря 2025 09:55Нижегородская область получила гран-при за инвестиционное развитие
18 декабря 2025 09:36Бюджет Дзержинска на 2026 год утвердили с ростом и без дефицита
17 декабря 2025 22:1060 нижегородских предприятий приняли участие в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52"
17 декабря 2025 15:36Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России
17 декабря 2025 14:21Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%
17 декабря 2025 14:16В России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках
17 декабря 2025 11:17Гордума утвердила первый объединенный бюджет Нижнего Новгорода и Кстова
17 декабря 2025 09:24Никитин и Мантуров обсудили развитие нижегородской промышленности
17 декабря 2025 07:00Более 182 млн рублей получил Нижний Новгород от платных парковок
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область получила гран-при за инвестиционное развитие

18 декабря 2025 09:55 Экономика
Нижегородская область завоевала гран-при за инвестиционное развитие

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородская область стала обладателем гран-при премии "Лидеры инвестиционного развития-2025", завоевав шесть из десяти возможных призов. Организатором премии выступает Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Корпорация развития признана лучшим агентством года. Кроме того, она получила специальную награду "Признание коллег", а двое её сотрудников отмечены за выдающиеся результаты в сопровождении и привлечении инвесторов.

Высокую оценку также получил инвестиционный портал Нижегородской области. В числе награждённых — два резидента особой экономической зоны "Кулибин". Компания "РусСилика" была отмечена за запуск первого в стране производства силикагелей и силиказолей. Компания "Аксис" удостоилась награды за реализацию проекта по созданию отечественного производства твердосплавного инструмента.

"У нас собрана одна из сильнейших в стране инвестиционных команд, благодаря которой Нижегородская область уверенно закрепилась в лидерах рейтинга инвестклимата АСИ и все чаще становится локацией для реализации по-настоящему масштабных проектов", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил развитие промышленности Нижегородской области с с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил развитие промышленности Нижегородской области с с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

Глеб Никитин инвестиционные проекты Награды
