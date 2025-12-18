Нижегородская область получила гран-при за инвестиционное развитие Экономика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородская область стала обладателем гран-при премии "Лидеры инвестиционного развития-2025", завоевав шесть из десяти возможных призов. Организатором премии выступает Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Корпорация развития признана лучшим агентством года. Кроме того, она получила специальную награду "Признание коллег", а двое её сотрудников отмечены за выдающиеся результаты в сопровождении и привлечении инвесторов.

Высокую оценку также получил инвестиционный портал Нижегородской области. В числе награждённых — два резидента особой экономической зоны "Кулибин". Компания "РусСилика" была отмечена за запуск первого в стране производства силикагелей и силиказолей. Компания "Аксис" удостоилась награды за реализацию проекта по созданию отечественного производства твердосплавного инструмента.

"У нас собрана одна из сильнейших в стране инвестиционных команд, благодаря которой Нижегородская область уверенно закрепилась в лидерах рейтинга инвестклимата АСИ и все чаще становится локацией для реализации по-настоящему масштабных проектов", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил развитие промышленности Нижегородской области с с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.