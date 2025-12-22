Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Мужчина убил бывшую начальницу в Дзержинске

22 декабря 2025 18:37
Мужчина убил бывшую начальницу в Дзержинске

В Дзержинске возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было обнаружено с признаками насильственной смерти. Расследование ведёт дзержинский следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, трагедия произошла в декабре текущего года на проспекте Ленина. В ходе конфликта с ранее знакомой женщиной 41-летний местный житель не менее девяти раз ударил потерпевшую ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Благодаря скоординированной работе следователей СК и оперативников регионального управления МВД России и УМВД по городу Дзержинску подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе мужчина признал вину и пояснил, что причиной такого поступка стала личная неприязнь к погибшей, которая ранее была его руководителем.

В настоящее время следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в городе Шахунья Нижегородской области местный житель до смерти избил свою сожительницу. А в Богородске будут судить мужчину за попытку убийства мужа родственницы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных