Мужчина убил бывшую начальницу в Дзержинске

В Дзержинске возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой было обнаружено с признаками насильственной смерти. Расследование ведёт дзержинский следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, трагедия произошла в декабре текущего года на проспекте Ленина. В ходе конфликта с ранее знакомой женщиной 41-летний местный житель не менее девяти раз ударил потерпевшую ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Благодаря скоординированной работе следователей СК и оперативников регионального управления МВД России и УМВД по городу Дзержинску подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе мужчина признал вину и пояснил, что причиной такого поступка стала личная неприязнь к погибшей, которая ранее была его руководителем.

В настоящее время следователи продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательств по делу.

