Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком

Фото:
В Нижегородской области заметно выросло число мужчин, решивших взять на себя заботу о ребенке в первые полтора года его жизни. Сейчас в отпуске по уходу за ребенком находятся свыше 3580 отцов, тогда как в 2023 году таких было всего 680. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Соцфонда.
Наибольшее количество мужчин, получающих соответствующее пособие, проживает в Московском, Канавинском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске и Сарове.
В ведомстве напомнили, что получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой работающий родственник, который фактически ухаживает за малышом. Кто именно оформит отпуск, семья решает самостоятельно.
Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка. С 1 февраля 2025 года минимальная сумма пособия установлена на уровне 10 103,83 рубля, максимальная — 68 995,48 рубля.
При этом отец может находиться в отпуске и одновременно работать на полную ставку — право на пособие при этом сохраняется. Для его оформления нужно подать заявление работодателю, который передает данные в Социальный фонд России. Именно он назначает и выплачивает пособие.
Первичная выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя. Далее деньги поступают 8 числа каждого месяца за предыдущий месяц.
Период отпуска по уходу за ребенком входит в страховой стаж и влияет на формирование пенсионных коэффициентов.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" побеседовала с многодетными героями СВО из Нижегородской области о роли отца в семье.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+