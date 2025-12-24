Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя

Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
24 декабря 2025 08:00 Экономика
Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия утвердила положение о специальной комиссии, которая займется определением границ территорий, прилегающих к социально значимым объектам, где будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в точках общественного питания. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации. 

Комиссия будет рассматривать проекты нормативных актов, устанавливающих или изменяющих границы запретных зон, а также анализировать заключения профильных органов власти и предложения от граждан. В случае необходимости члены комиссии смогут приглашать на заседания представителей учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также предпринимателей, чья деятельность связана с продажей алкоголя.

В состав комиссии войдут представители администрации города, депутаты городской думы, сотрудники профильных департаментов, а также представители бизнес-сообщества и заинтересованные жители. Руководить ей станет директор департамента развития предпринимательства.

Работа комиссии будет сопровождаться обязательными общественными обсуждениями. Они будут проходить в электронной форме на официальном сайте администрации города. Граждане смогут направлять свои предложения и замечания по электронной почте или по почтовому адресу. Все мнения зафиксируют в итоговом протоколе и учтут при подготовке соответствующих решений.

Отмечается, что создание комиссии стало частью обновленного порядка регулирования оборота алкогольной продукции вблизи школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов. Одновременно отменены ранее действовавшие документы, регулирующие аналогичные вопросы на территории Кстовского муниципального округа, что свидетельствует о переходе к единому подходу на уровне всего городского округа.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердят зоны запрета продажи алкоголя. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Алкоголь Торговля
