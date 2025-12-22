Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области

22 декабря 2025 12:36 Общество
Около 70% разливаек закрыли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на пресс-конференции 22 декабря заявил, что борьба с "разливайками" продолжится в 2026 году.

По словам Люлина, благодаря принятым мерам удалось добиться значительного прогресса. По данным регионального минпромторга, около 70% подобных заведений прекратили свою работу. Однако, несмотря на это, проблема для региона остается актуальной.

Спикер ЗСНО отметил, что чрезмерно жесткие меры могут дать обратный эффект. В качестве примера он привел Вологду, где после введения самых строгих ограничений объем потребления алкоголя, напротив, вырос.

Одна из ключевых проблем — отсутствие четких определений в федеральном законодательстве. Например, не установлено, что именно считать рестораном, кафе или закусочной. Этим пользуются недобросовестные предприниматели, маскируя "разливайки" под рестораны, чтобы обойти запреты.

Люлин подчеркнул, что борьба с нелегальной продажей алкоголя должна идти не только ради здоровья граждан, но и в целях пополнения бюджета. 

"Борьба будет продолжаться. Считаю, что наводить порядок в реализации алкогольной продукции важно и необходимо. К тому же, это очень большая статья дохода бюджета. И если там не будет порядка, то народ будут спаивать, но еще и во вред бюджета", - подчеркнул председатель Заксобрания.

По его словам, в регионе практически удалось ликвидировать серый рынок алкоголя, который долгие годы превышал объем официальных продаж. Тем не менее, полностью проблему решить пока не удалось, и работа в этом направлении продолжается.

"Это та работа, которой нужно будет заниматься постоянно, потому что это очень выгодный и лакомый бизнес. Искать новые лазейки всегда будут, а мы будем совершенствовать законодательство. Борьбе нет конца, но она не бессмысленная и не бесполезная, она крайне необходима", - отметил Люлин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за 2025 год потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%.

