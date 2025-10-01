Прокурор требует изъять у нижегородского МЧСника имущество на 11 млн рублей Общество

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода выявила существенные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны одного из сотрудников МЧС. Речь идет о начальнике отделения надзорной деятельности по Автозаводу, который, по данным надзорного ведомства, не смог подтвердить законность происхождения части своих расходов.

В ходе проверки прокуратура установила, что в представленных декларациях о доходах и расходах госслужащий указал суммы, явно превышающие его официальные доходы. Кроме того, были выявлены случаи сокрытия информации о владении дорогостоящим имуществом, которое формально оформлено на его родителей.

Также выяснилось, что сотрудник МЧС, несмотря на запрет, занимался предпринимательской деятельностью, что противоречит требованиям законодательства о государственной службе.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обратить имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, в доход Российской Федерации. Общая сумма спорного имущества превышает 11 миллионов рублей.

Напомним, что ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей.