Прокурор требует изъять у нижегородского МЧСника имущество на 11 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода выявила существенные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны одного из сотрудников МЧС. Речь идет о начальнике отделения надзорной деятельности по Автозаводу, который, по данным надзорного ведомства, не смог подтвердить законность происхождения части своих расходов.
В ходе проверки прокуратура установила, что в представленных декларациях о доходах и расходах госслужащий указал суммы, явно превышающие его официальные доходы. Кроме того, были выявлены случаи сокрытия информации о владении дорогостоящим имуществом, которое формально оформлено на его родителей.
Также выяснилось, что сотрудник МЧС, несмотря на запрет, занимался предпринимательской деятельностью, что противоречит требованиям законодательства о государственной службе.
По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обратить имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, в доход Российской Федерации. Общая сумма спорного имущества превышает 11 миллионов рублей.
Напомним, что ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+