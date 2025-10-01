Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
01 октября 2025 18:43Прокурор требует изъять у нижегородского МЧСника имущество на 11 млн рублей
01 октября 2025 18:33Учёный Богачёв рассказал, может ли влиять полярное сияние на самочувствие людей
01 октября 2025 18:18Часть Чернопрудского переулка перекрыли из-за капремонта дороги
01 октября 2025 18:00Шестидневная рабочая неделя ждет нижегородцев в конце октября
01 октября 2025 17:38Награждение лучших сотрудников состоялось на Горьковской магистрали в честь Дня компании
01 октября 2025 17:34Более половины очистных сооружений в Нижегородской области требуют ремонта
01 октября 2025 17:00Александр Павлов назначен замгубернатора Нижегородской области 1 октября
01 октября 2025 16:46Речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет
01 октября 2025 16:35В Госдуме предложили выдавать бедным россиянам сертификаты на продукты
01 октября 2025 16:27Комитет по делам архивов Нижегородской области перешел в блок Берковича
Общество

Прокурор требует изъять у нижегородского МЧСника имущество на 11 млн рублей

01 октября 2025 18:43 Общество
Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода выявила существенные нарушения антикоррупционного законодательства со стороны одного из сотрудников МЧС. Речь идет о начальнике отделения надзорной деятельности по Автозаводу, который, по данным надзорного ведомства, не смог подтвердить законность происхождения части своих расходов.

В ходе проверки прокуратура установила, что в представленных декларациях о доходах и расходах госслужащий указал суммы, явно превышающие его официальные доходы. Кроме того, были выявлены случаи сокрытия информации о владении дорогостоящим имуществом, которое формально оформлено на его родителей.

Также выяснилось, что сотрудник МЧС, несмотря на запрет, занимался предпринимательской деятельностью, что противоречит требованиям законодательства о государственной службе.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обратить имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, в доход Российской Федерации. Общая сумма спорного имущества превышает 11 миллионов рублей.

Напомним, что ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей.

Напомним, что ФСБ вскрыла коррупционную схему в нижегородском управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей.

Теги:
Коррупция Прокуратура Суд
