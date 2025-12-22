Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Спикер ЗСНО Евгений Люлин высказался об "эффекте Долиной"

22 декабря 2025 17:06
Спикер ЗСНО Евгений Люлин высказался об эффекте Долиной

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин высказался об "эффекте Долиной" и его влиянии на рынок недвижимости, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции 22 декабря.

Он отметил, что "история этой истерии началась гораздо раньше". 

"У нас резко сократилось количество продаж на рынке вторичного жилья. Люди напуганы, находятся в состоянии неопределенности и растерянности. Это как раз тот случай, когда государство и федеральные органы власти должны обратить внимание на ситуацию. Конечно, мы со своей стороны тоже можем инициировать обсуждение и предлагать решения, но пока эту тему не рассматривали", - признался Люлин. 

По мнению спикера ЗСНО, необходимо закрепить на законодательном уровне четкие требования к сделкам с недвижимостью. Он поддержал предложения экспертов о введении обязательного нотариального удостоверения и видеофиксации сделок. Это, по его словам, позволит повысить безопасность как для покупателя, так и для продавца.

Председатель регионального парламента также напомнил, что Верховный суд уже начал формировать судебную практику в пользу добросовестных покупателей, и выразил надежду, что ситуация будет меняться в положительную сторону. Тем не менее, он считает, что этого недостаточно — нужны изменения в законодательстве. По его словам, государство должно отвечать за чистоту сделок.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нет массовых случаев возврата квартир собственникам, проданных под влиянием аферистов. В то же время, правоохранительные органы региона регулярно сообщают о подобных случаях продажи жилья. 

